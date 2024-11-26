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Посол: у России есть ощущение, что развитие войны происходит в ее интересах

© LETA 26 ноября, 2024 10:33

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У России есть ощущение, что ход войны идёт в ее интересах, и есть желание нанести условный решающий удар, такое мнение выразил посол Латвии в Польше Юрис Пойканс в интервью программе Латвийского телевидения «Панорама».

С приближением зимы происходят нападения на энергетические объекты, есть желание заставить украинцев замерзнуть зимой, остаться без электричества, рассказал посол.

Он также отметил, что следующий президент США пообещал представить свой мирный план. "Очевидно, что Россия, понимая, что такой план вырисовывается, пытается получить какое-то условное преимущество, поэтому идет эскалация атак, массированных атак, фактически, по всей линии фронта", - добавил посол.

Комментируя обновление ядерной доктрины России и удар по Украине новым экспериментальным типом ракеты, Пойканс заявил, что Польша слишком хорошо знает Россию, чтобы ее можно было запугать такими решениями.

Посол также подчеркнул, что, несмотря на то, что поддержка Украины уже не так явно заметна в польском обществе, как это было два года назад, существует абсолютно четкое осознание того, что означает эта война. Пойканс подчеркнул, что стратегическая поддержка Украины остается однозначной.

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