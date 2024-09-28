Посол подчеркнул, что Латвия сегодня не такова, какова она была в 2018 году, когда США грозили ввести санкции против ABLV Bank в связи с серьезными подозрениями об отмывании денег.

По мнению Робинсона, за прошедшие годы государство достигло невероятного прогресса, начиная с создания сильной и независимой Службы финансовой разведки и усиления регулирующих способностей Банка Латвии и заканчивая принятием ряда законодательных норм для ужесточения правил по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и борьбы с коррупцией.

Робинсон упомянул события прошедших двух недель, когда США посетила делегация предпринимателей во главе с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и министром экономики Виктором Валайнисом. Посол подчеркнул, что заявление FinCEN поможет Латвии привлечь инвестиции и капитал, чтобы государство могло развивать экономику.

"На мой взгляд, это важный символ того, как много Латвия достигла за прошедшие годы, чтобы предотвращать легализацию средств, полученных преступным путем", - сказал посол США.

По его словам, Латвия в настоящий момент является "лидером, золотым стандартом в борьбе против легализации незаконно приобретенных средств и в создании сильной системы с участием правительства и частного сектора".

Посол считает, что это отличный пример для Европы, как действовать в подобных ситуациях. Он подчеркивает, что сейчас, когда Россия стремится избежать санкций, занимается "экспортом коррупции" во всем мире, чтобы можно было продолжать войну, Латвия является сильным партнером с устойчивыми институциями, который может внести свою лепту, чтобы это предотвратить.

Кроме того, Робинсон назвал Латвию надежным и сильным местом для инвестиций. Когда предприятия и банки придут в Латвию, чтобы стать потенциальными инвесторами, они больше не увидят сообщения FinCEN о санкциях.

"Сейчас мы можем сосредоточиться на будущем, думать о положительных аспектах и возможностях, имеющихся в Латвии", - сказал Робинсон, подчеркнув, что это действительно важный шаг вперед в привлечении инвестиций.

Он отметил, что не может говорить о частном секторе в США, но нынешним летом в Латвию прибыла торговая делегация из Калифорнии, страну посетили многие конгрессмены, чтобы говорить о двухстороннем партнерстве, а делегация латвийских предпринимателей побывала с визитом в США.

Робинсон заявил, что единственный способ, как Латвия по-настоящему фундаментально может продолжать развивать свою экономику, - это иностранный капитал и инвестиции. В том числе и поэтому сообщение FinCEN является позитивным знаком.

Как сообщалось ранее, с сообщением о планируемых санкциях FinCEN выступила в феврале 2018 года, оценив ABLV Bank как финансовое учреждение, создающее первичный риск отмывания денег. В 2018 году ABLV Bank лишился лицензии, прекратил деятельность и началась необратимая ликвидация банка.

На этой неделе FinCEN сообщила об отмене санкций против ABLV Bank.