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Посол России в Лондоне: Путин не будет давать показаний по делу об отравлении Дон Стерджесс «Новичком»

© BBC 20 октября, 2024 12:38

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Глава российского посольства в Лондоне заявил, что ему нечего сказать родственникам Дон Стерджесс — жительницы Солсбери, скончавшейся от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», использованным для покушения на жившего в том же городе двойного агента Сергея Скрипаля.

В отличие от самого Скрипаля и его дочери Юлии, которых после отравления «Новичком» удалось спасти, 44-летняя Стерджесс сама распылила на себя яд, приняв его за духи, и вскоре скончалась.

Британские власти пришли к выводу, что отравление Скрипаля было организовано агентами российских спецслужб. Осужденный в России за госизмену, в 2010 году в результате обмена шпионами бывший агент ГРУ оказался на свободе в Англии, но от мести Москвы это его не спасло.

Общественные слушания по делу о смерти Стерджесс начались в Солсбери на этой неделе.
На них адвокат семьи погибшей женщины Адам Строу заявил, что в качестве свидетеля на слушания необходимо вызвать президента России Владимира Путина, чтобы тот дал показания и «посмотрел в глаза родственникам Дон».

Ведущая воскресной аналитической программы Би-би-си Лора Кюнсберг передала эту просьбу российским властям лично, пригласив на интервью посла России в Великобритании Андрея Келина.

«Я с трудом представляю, чтобы президент Путин поехал в Великобританию только для того, чтобы что-то засвидетельствовать», — ответил Келин на эту просьбу.

В целом, говоря об отравлениях в Солсбери, посол в основном повторил то же, что говорил на протяжении последних пяти лет: Москва к этому не имеет никакого отношения.

На вопрос ведущей, что он может сказать родственникам погибшей женщины, Келин усмехнулся и ответил, что сказать ему совершенно нечего.

«Я с этими людьми, родственниками, никогда не встречался… — объяснил он. — Но если кто-то умирает, мы, конечно, всегда этим обеспокоены».

«Агрессивная прокси-война Британии с Россией»

После начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск и введения против Москвы широчайшего спектра международных санкций дипломатические отношения между Британией и Россией удалось сохранить — пусть и более чем прохладные.

Впрочем, слушать мнение Москвы британские законодатели отказываются демонстративно, о чем в июне 2022 года уведомили Келина, запретив ему появляться в Вестминстере.

«Появление посла в помещениях Парламента в качестве официально аккредитованного представителя российских властей в настоящее время не рекомендуется — на неопределенный срок, до особого уведомления».

Этот запрет распространяется на всех аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Говоря о войне в Украине, Келин заявил, что это Великобритания «ведет против России агрессивную прокси-войну, поддерживая Украину боевым оружием, от которого каждый день погибают российские солдаты и мирные жители».

«Вы думаете, что мы воюем с вашей страной?!» — спросила Келина ведущая Би-би-си.

«Я думаю, что вы ведете агрессивную прокси-войну против России», — ответил на это российский посол.

Келин заявил, что Москва хочет закончить войну как можно скорее, найдя конфликту политическое, переговорное решение — но, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «не хочет мира».

«Просит он все больше и больше: [членство в] Нато, помощь от ЕС, оборонные пакеты… Все что угодно — только не переговоры!»

Лора Кюнсберг спросила Келина о том, почему Россия полагается на государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран.

Российский посол ответил: «Для нас это нормальные люди, мы дружим, и у нас много общих интересов с Северной Кореей и Ираном, ничего плохого мы не видим!»

На Западе считают, что Путину приходится испытывать растущее давление внутри страны, поскольку число погибших растет, а сама война — это огромные расходы, заставляющие урезать все остальные бюджетные сферы.

Келин заявил, что все это неправда, и Россия живет «абсолютно нормальной жизнью».

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