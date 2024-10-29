Пособие по болезни: новый порядок

Пособие по болезни

Кто оплачивает дни нетрудоспособности?

После 9 дней болезни, которые оплачивает работодатель из своих средств (со 2-го по 9-й), выписывается больничный лист А. Если пациент продолжает болеть, врач на следующий период выписывает ему больничный лист В, на основании которого Государственное агентство социального страхования (VSAA) назначает заболевшему пособие по болезни.

* Если причиной нетрудоспособности стала травма на рабочем месте, нетрудоспособность продолжает оплачиваться, как и прежде, в соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний".

* В случае профессионального заболевания выдается больничный лист B - и государство оплачивает больничный с первого дня нетрудоспособности.

* Если произошел несчастный случай и травма получена на рабочем месте, нетрудоспособность до 10-го дня оплачивает работодатель, а с 11-го дня — государство.

* Пособие по болезни в связи с нечастным случаем на работе или полученным профзаболеванием будет выплачиваться в течение всего периода нетрудоспособности (с учетом установленных ограничений выплат), в том числе и в случаях, когда лицу установлена потеря трудоспособности и назначено возмещение.

V Пособие по болезни назначается только социально застрахованным жителям - тем налогоплательщикам, которые выплачивали взносы социального страхования (в том числе на случай болезни), или за них это делал работодатель. Это следующие категории жителей:

- работники по найму и работники микропредприятия;

- самозанятые лица;

- супруги самозанятых лиц.

Взносы социального страхования должны были быть перечислены за период не менее 3 месяцев в течение последних 6 месяцев или не менее 6 месяцев в последние 24 месяца.

Пособие по болезни может быть назначено не только в случаях, когда заболел работник. Предусмотрены и другие ситуации:

- при потере трудоспособности в связи с болезнью или травмой;

- при уходе за больным ребенком в возрасте до 14 лет дома или в стационаре (в особых случаях до 18 лет);

- при необходимости получить медицинскую помощь лечебного или профилактического свойства;

- при изоляции в связи с карантином;

- при восстановлении работоспособности в лечебном учреждении после болезни или травмы;

- при протезировании или ортезировании в стационаре;

- при профессиональных заболеваниях, вызванных биологическими факторами, в том числе инфекционных, возникших при выполнении рабочих обязанностей в сфере здравоохранения, профилактики и социальной работы или других служб.

Больничный лист могут выписать акушерка и стоматолог в определенных ситуациях.

V Больничный для родителей

При наличии больничного листа по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет пособие по болезни выплачивается:

- с 1-го по 14-й день заболевания ребенка;

- если какой-то период ребенок находился в стационаре, то с 15-го по 21-й день;

- если тяжелое заболевание, то за 30 дней.

Если у ребенка тяжелое заболевание, то больничный по уходу выдается и на ребенка в возрасте до 18 лет...

Срок - 52 недели

На какой период выписывается больничный лист?

За какой период врач может выписать листок нетрудоспособности? Сколько времени можно болеть? Этот порядок регулирует законодательство...

* Если больной рассчитывает на пособие по болезни, то это не более 26 недель, если больничный не прерывался. Выплата пособия может быть продлена максимально до 52 недель – при условии, если есть заключение Врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEaVK).

* Также пособие выплачивается максимум за 52 недели в общей сложности в период трех лет - считая с первого дня болезни (больничный лист A), за которые было назначено и выплачено пособие по болезни, не считая периодов нетрудоспособности по уходу за ребенком; при диагнозе «туберкулез»; отпуске по беременности и родам.

* Если нетрудоспособность наступила вследствие туберкулеза, то пособие по болезни назначается и выплачивается с 11-го дня нетрудоспособности до дня восстановления нетрудоспособности или установления инвалидности. Это означает, что в таких случаях пособие по болезни также выплачивается за период, превышающий 26 недель (медицинское заключение Врачебной комиссии не требуется), или за период в 52 недели, но не дольше даты, на которую врач выписывает лист нетрудоспособности или когда назначается инвалидность.

* Если трудовые отношения прекращаются во время болезни или утрачен статус самозанятого лица, но период нетрудоспособности продолжается, пособие по болезни выплачивается в течение 30 календарных дней после даты увольнения или потери статуса самозанятого. Далее, если выздоровление еще не наступило, пособие по болезни не выплачивается...

ЗНАЙ!

Если житель получает пособие по безработице и заболел в этот период, то ему выплачивается пособие по болезни.

Из пособия по болезни вычитается подоходный налог с населения...

Только в электронном виде

Как оформляют лист нетрудоспособности?

Если человек заболел, то врач выписывает ему лист нетрудоспособности формы А - свидетельство о том, что пациент в этот период нетрудоспособен. Он оформляется в электронном виде и на руки пациенту не выдается.

Электронный больничный лист (e-DNL) содержит всю информацию о периоде нетрудоспособности и диагнозе больного, регистрируется в системе e-vesel?ba и в электронном виде пересылается в VSAA (Государственное агентство социального страхования).

Работодатель может увидеть больничный в системе электронного декларирования Службы госдоходов (EDS VID) после того, как врач закроет лист нетрудоспособности.

(!) Чтобы получить пособие по болезни, достаточно подать заявление о назначении пособия в отделение VSAA. С решением о назначении пособия по болезни можно ознакомиться в разделе «Мое рабочее место» (Mana darba vieta) на портале: www.latvija.lv

(!) Пособие необходимо запросить в течение 6 месяцев со дня установления нетрудоспособности...

Оплата больничного производится в два этапа

Если житель выплачивал взносы социального страхования, ему оплачивается пособие по болезни по больничному листу. Оно выплачивается в два этапа. Первые 9 дней болезни оплачивает работодатель, но первый день не оплачивается. И далее:

- за 2-й и 3-й день болезни – оплата не меньше 75% от средней зарплаты работника;

- с 4-го по 9-й день – не меньше 80% от средней зарплаты работника.

С 10-го дня болезни VSAA назначает пособие по болезни – в размере 80% от средней зарплаты страховых платежей, выплаченных с зарплаты работника.

Средняя зарплата платежей рассчитывается за период, равный 12 календарным месяцам, и который заканчивается за два месяца до того месяца, когда работнику выписан больничный лист.

Самозанятым лицам средняя зарплата платежей рассчитывается также за период, равный 12 календарным месяцам, но который заканчивается за квартал (3 месяца) до квартала, когда выдан лист нетрудоспособности.

V Налог взимается

С пособия по болезни удерживается подоходный налог на жителя (IIN). Чтобы не случилось недоплаты налога по итогам года, VSAA советует пациентам просить удерживать налог в размере 23% вместо положенных 20% (написать заявление в VSAA). Лишнее вернут после подачи годовой декларации доходов.

VSAA применяет налоговую ставку 23%, если размер пособия по болезни не превышает 1 667 евро...

(!) Подробнее – на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА