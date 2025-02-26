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Последствия скандала: латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выбывает из спорта до конца сезона

© Lsm.lv 26 февраля, 2025 17:14

Спорт 0 комментариев

LETA

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев не будет продолжать сезон по состоянию здоровья, сообщила в среду Латвийская федерация биатлона (LBF).

После возвращения с чемпионата мира Расторгуев обвинил тренера сборной Илмарса Брициса в физическом нападении, в результате которого спортсмен получил несколько травм. После инцидента Брицис подал в отставку из Латвийской олимпийской команды.

LBF ведёт переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы найти возможное решение ситуации и обеспечить дальнейшее участие латвийской команды во всех соревнованиях в этом и последующих сезонах. Федерация также запросила объяснения у всех членов латвийской команды, чтобы получить полную информацию и учесть все точки зрения, что крайне важно для латвийского биатлона в столь критический момент. Это поможет LBF принять взвешенные решения о будущем вида спорта.

Руководство LBF ранее также подтвердило, что супруга Брициса и биатлонистка сборной Байба Бендика продолжит выступать в Кубке мира. О дальнейших планах на сезон и решении ситуации правление LBF примет решение в четверг днём на внеочередном заседании, на которое также приглашён Расторгуев, ранее сообщал Латвийский олимпийский комитет.

В Кубке мира остаётся три этапа, а сезон завершится 23 марта в Холменколлене, Норвегия.

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