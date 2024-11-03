Последствия бури в Риге: больших разрушений нет, одному зданию частично снесло крышу

Самоуправление информировало. что ветром повалило букву G. При обследовании будет оцениваться состояние объекта, затем будет принято решение о необходимых ремонтных работах.

Рижан призывают не залезать на буквы до того, как будет проведено углубленное обследование объекта, не собираться возле него и не фотографироваться. На данный момент место падения огорожено лентой.

Всего в самоуправление до 8:00 в субботу было подано 25 заявок в связи с разрушениями из-за бури. Речь идет о сломанных деревьях или ветках в отдельных местах столицы - одно из этих деревьев упало на частный дом на ул. Зиемелю, еще одно - на легковую автомашину на ул. Саулгожу.

На Бривибас гатве металлическая конструкция упала на контактную сеть общественного транспорта, что повлияло на движение трамваев. Сообщается, что это часть кровельного покрытия с крыши здания Латвийской академии спортивной педагогики.

Пишут также, что ветром оторвало часть кровли со здания на ул. Аристида Бриана, а с дома на ул. Тинужу - фрагмент фасада.

В некоторых местах опрокинуты металлические ограждения вокруг строительных площадок, сорван рекламный стенд, упали временные дорожные знаки и покосились светофоры.

С одного здания на ул. Бривибас начала отделяться штукатурка, а с дома на ул. Хоспиталю сорвано утеплительную панель. Возле этих зданий натянуты ограничительные ленты.

Из-за нагона воды в результате бури уровень воды в водоемах поднялся примерно на 70 см, немного затопило несколько малых улиц, расположенных у воды. Поднялся уровень воды и в городском канале - в воде оказались мостки, лестницы, причалы и скамейки на берегу.

В данный момент службы работают над устранением угроз, город начнут приводить в порядок, когда буря совсем утихнет.

Несмотря на то, что первая осенняя буря в Риге не привела к большим разрушениям, столичная дума призывает рижан без особой надобности не покидать помещений и особо воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут сломаться деревья и ветки.

Если в связи с погодными условиями возникла опасность для жизни и здоровья людей, нарушена связь или движение общественного транспорта, жителей просят звонить по единому телефону помощи в чрезвычайных ситуациях - 112.

ГПСС сообщает, что от рижан поступило 39 вызовов в связи с бурей и ее последствиями.