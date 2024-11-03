Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

Последствия бури в Риге: больших разрушений нет, одному зданию частично снесло крышу

© LETA 3 ноября, 2024 09:31

Новости Латвии 0 комментариев

Надпись Rīga, пострадавшую от бури (она установлена вблизи Берги), самоуправление обследует в понедельник, 4 ноября, о чем оно сообщило агентству LETA.

Самоуправление информировало. что ветром повалило букву G. При обследовании будет оцениваться состояние объекта, затем будет принято решение о необходимых ремонтных работах.

Рижан призывают не залезать на буквы до того, как будет проведено углубленное обследование объекта, не собираться возле него и не фотографироваться. На данный момент место падения огорожено лентой.

Всего в самоуправление до 8:00 в субботу было подано 25 заявок в связи с разрушениями из-за бури. Речь идет о сломанных деревьях или ветках в отдельных местах столицы - одно из этих деревьев упало на частный дом на ул. Зиемелю, еще одно - на легковую автомашину на ул. Саулгожу.

На Бривибас гатве металлическая конструкция упала на контактную сеть общественного транспорта, что повлияло на движение трамваев. Сообщается, что это часть кровельного покрытия с крыши здания Латвийской академии спортивной педагогики.

Пишут также, что ветром оторвало часть кровли со здания на ул. Аристида Бриана, а с дома на ул. Тинужу - фрагмент фасада.

В некоторых местах опрокинуты металлические ограждения вокруг строительных площадок, сорван рекламный стенд, упали временные дорожные знаки и покосились светофоры.

С одного здания на ул. Бривибас начала отделяться штукатурка, а с дома на ул. Хоспиталю сорвано утеплительную панель. Возле этих зданий натянуты ограничительные ленты.

Из-за нагона воды в результате бури уровень воды в водоемах поднялся примерно на 70 см, немного затопило несколько малых улиц, расположенных у воды. Поднялся уровень воды и в городском канале - в воде оказались мостки, лестницы, причалы и скамейки на берегу.

В данный момент службы работают над устранением угроз, город начнут приводить в порядок, когда буря совсем утихнет.

Несмотря на то, что первая осенняя буря в Риге не привела к большим разрушениям, столичная дума призывает рижан без особой надобности не покидать помещений и особо воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут сломаться деревья и ветки.

Если в связи с погодными условиями возникла опасность для жизни и здоровья людей, нарушена связь или движение общественного транспорта, жителей просят звонить по единому телефону помощи в чрезвычайных ситуациях - 112.

ГПСС сообщает, что от рижан поступило 39 вызовов в связи с бурей и ее последствиями.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 18 реакций
Комментарии (0) 18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать