Последний подарок любимому человеку Реклама Редакция PRESS 25 ноября, 2024 10:00 Реклама

Организовать достойные похороны близкого человека и не переплатить за это – задача не из простых. Куда же обращаться в скорбный час? Конечно, в похоронные бюро с хорошей репутацией, которые имеют собственный штат, специализированный транспорт и готовы гарантировать качество услуг.

Именно к таким бюро относится компания Atvadas, имеющая 30-летний опыт в организации похорон. Мы беседуем с директором компании Андреем РАЧКОВСКИМ.

Два часа на выбор

-- В первые часы после смерти близкого человека его родственники находятся в смятении. Куда обращаться? Где искать помощи?

--- Если человек умер в больнице, его тело будет помещено в больничный морг и у семьи будет день-другой для выбора похоронного бюро. Если же человек скончался дома, семья должна определиться с организатором похорон в течение двух-трех часов. Ведь именно похоронная фирма по звонку родственников покойного должна забрать тело из дома в морг.

Семья может доверить перевозку в морг одной похоронной компании, а организацию прощания – другой, но это редкий случай. Как правило, похоронами занимается именно та фирма, которой родственники доверили забрать тело.

-- Как не ошибиться в выборе фирмы, если на это даётся только пара часов?

-- Самое разумное -- выбрать похоронную фирму заранее. Кстати, именно так поступают многие сениоры. Они узнают и сравнивают цены и условия нескольких фирм. Наша фирма, к примеру, предлагает такую услугу как полис на похороны. Это своего рода гарантия, что похоронное бюро организует человеку достойное прощание.

По условиям полиса бюро берётся похоронить человека за плату, равную государственному похоронному пособию в размере двух пенсий. Да, это будут скромные похороны, но по желанию человек может доплатить за дополнительные услуги, например, за венки. Поэтому осознанный и заблаговременный выбор похоронного бюро – это очень важно. Но кому же хочется заранее думать о смерти? Никому! По этой причине большая часть латвийцев приступает к тяжелому выбору только после смерти близкого человека.

-- Да уж, выбор не из лёгких! На сегодняшний день в Риге работает около 40 похоронных бюро. Как сориентироваться в этом море услуг?

-- Следует помнить о том, что только 6-7 из этих фирм – крупные предприятия, остальные -- это индивидуальные коммерсанты. Такие предприниматели живут одним днем, часто не платят налоги и не выдают чеки. При этом стоимость услуг у маленьких фирм выше, чем у крупных, а качество услуг очень низкое.

Твердого прейскуранта у них, как правило, нет. А цены на услуги называются, основываясь на первом впечатлении от семьи усопшего. Если обратится пожилая бабушка, то ей могут предложить услугу за 200 евро, а если презентабельно одетый молодой человек – за 500 евро.

Не дайте себя обмануть!

-- Как понять, что вас обманывают с ценами?

-- Прежде всего, обратите внимание на то, есть ли у похоронного бюро сайт в Интернете. Далее -- ознакомьтесь с указанными на сайте ценами. Многие фирмы пишут, что готовы организовать похороны за 400 евро, но это обман и попытка манипулировать клиентом, поскольку сегодня даже самые скромные похороны за такие деньги устроить нельзя.

Фирма действительно возьмет с вас 400 евро, но эта оплата покроет только организацию похорон, в которую входит звонок на кладбище с просьбой зарезервировать время в каплице. Все остальные услуги -- копание могилы, перевозку тела, гроб и его переноску, отпевание -- семье усопшего семье приходится оплачивать дополнительно.

-- В какую сумму сегодня обходятся похороны?

-- Средние похороны стоят 1200-1500 евро, но в эту цену входят полностью все услуги вплоть до оплаты пошлины Кладбищенскому управлению. Например, наша фирма дорожит своей репутацией и размещает на своем сайте полный прейскурант всех ритуальных услуг. Семья покойного, не выходя из дома, при помощи онлайн-калькулятора может не только рассчитать стоимость похорон, но и сделать заказ прямо в Интернете. Никаких скрытых расходов, никаких навязанных за дополнительную плату услуг, все четко и прозрачно.

-- На что нужно обратить внимание перед заключением договора с фирмой?

-- Первое, это наличие у фирмы своего специализированного транспорта для перевозки тел. Вспомним случай с гробом, выпавшим из машины на ул. Кр. Валдемара в Риге. При использовании специальной машины, такое происшествие было бы исключено.

Второе – вопрос с моргом. Далеко не у каждого похоронного бюро имеется собственный морг. Нередко несколько мелких фирм используют для хранения тел, например, морг закрытой больницы. Условия там неприемлемые: нет отдельных камер для хранения тел, покойные лежат в общем помещении на столах, а охлаждает помещение морга не специальная установка, а кондиционер. Именно из-за того, что тела в общем морге хранят сразу несколько похоронных фирм, и происходят пресловутые случаи с перепутанными покойниками. Ведь в таких учреждениях нет электронной системы учета, а бумажку легко потерять.

У нашей компании есть собственный морг, в котором имеется возможность достойно сохранять тела до самых похорон.

Не станьте жертвой шантажа

-- Что ещё следует учесть при выборе похоронного бюро?

-- Важно, чтобы у похоронного бюро был офис. А то бывает, что агент встречается с родственниками покойного прямо на лавочке у входа на кладбище. Офис – это лицо фирмы, он многое говорит о компании. Например, в нашем похоронном доме имеется выставочный зал, где можно осмотреть разные варианты гробов, оценить качество. И это не значит, что гроб обойдется вам дороже, чем выбранный по картинке. Есть также два зала для прощания оборудованные мультимедийной системой, с помощью которой можно посмотреть памятные фото и видео.

Ещё один нюанс - это наличие у похоронного бюро собственных сотрудников. Если похороны организует индивидуальный предприниматель, то зачастую работников у него не имеется. В таком случае он подряжает друзей-знакомых или просто случайных людей. А вы представляете, что такое случайный человек, который несет гроб? Мы наслышаны о случаях, когда такие друзья-знакомые приходили на похороны навеселе и падали вместе с гробом в могилу.

Наша фирма работает на рынке более 30 лет, за спиной ее постоянных работников участие в тысячах похорон, а значит, есть физическая подготовка и необходимый опыт.

-- Какие ещё «подводные камни» имеются в случае обращения к недобросовестной фирме?

-- Увы, есть риск стать жертвой шантажа со стороны похоронного бюро.

Некоторые организаторы похорон ведут себя на редкость нагло. Например, буквально похищают тела людей, умерших в больнице. Подделывают подпись близких усопшего, получают в больнице справку лечащего врача и на ее основании оформляют в ЗАГСе свидетельство о смерти человека. А когда близкие спохватываются, то слышат: «Ну как же, наша фирмы уже сделала все документы, а значит, она и будет организовать похороны! А если хотите доверить похороны другой компании, оплачивайте хранение тела в нашем морге по двойному тарифу».

Также нужно быть осторожным, если отдельные услуги или вещи, к примеру, гроб, вам предлагают бесплатно. Это значит, что вы вдвойне переплатите за перевозку тела или услуги носильщиков.

-- Что вы посоветовали бы нашим читателям?

-- Помните о том, что похороны можно устроить только один раз. Это ваш последний долг перед близким человеком, образно говоря – ваш последний подарок. Если во время прощания что-то пойдет не так, ничего уже не исправишь. Поэтому лучше выбирать проверенного партнёра, который в скорбный час возьмет на себя все хлопоты и не подведёт.

Наш адрес: Рига, ул. Тераудлиетувес, 3

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