После совещания «Единства» не появилась ясность о следующем президенте Банка Латвии

"Мы по-прежнему считаем, что коалиции нужен один кандидат", - сказала премьер-министр Эвика Силиня, добавив, что вопрос будет обсуждаться в понедельник во второй половине дня на собрании по сотрудничеству партий, формирующих правительство.

После совместного обсуждения будет принято решение о дальнейших шагах, учитывая реакцию партнеров по коалиции.

Эдмундс Юревицс, глава фракции "Новое Единство" в Сейме, также сказал журналистам, что для коалиции важно договориться о едином кандидате на пост президента Банка Латвии.

Юревицс сказал, что до того, как будут выслушаны партнеры по коалиции, дальнейшая информация обнародована не будет.

Как сообщалось, Союз зеленых и крестьян выдвинул на пост президента Банка Латвии Рейниса Берзиньша, председателя правления Финансового учреждения развития "Altum".

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, который пять лет назад уверенно встал у руля центрального банка, за две недели до истечения срока своих полномочий не может быть уверен в том, чтобудет переизбран на должность. Пока публично поддержку ему выразили исключительно "Прогрессивные".

Сам Казакс подчеркивает, что важно и впредь сохранять политическую независимость Банка Латвии - как в экономическом анализе, так и в осуществлении надзора за кредитными учреждениями. "Переносить политическое влияние, например, в банковский надзор, в интересах каких-то узких групп действительно недопустимо", - подчеркивает Казакс. На просьбу высказаться более конкретно о плитическом влиянии он сослался на разные слухи, но отметил, что более конкретных комментариев дать не может.