После ремонта шоссе собственник не может попасть на свой участок- что делать?

«Я не только не могу ничего построить на участке, но даже не могу им управлять. Это касается и очистки берега Даугавы, и доступа к нему техники, чтобы скосить траву», – рассказал он.

После установки защитного барьера в Latvijas Valsts ceļi обратились владельцы, не имеющие подъезда, которым объяснили, что необходимо разработать проект и построить новую подъездную дорогу от выезда из владения Austrumi.

Latvijas Valsts ceļi пояснил, что историческая съездная рампа была демонтирована, так как на этом участке Даугавпилсского шоссе (A6) имеется две полосы с интенсивным движением, и «создание нового соединения в данной ситуации противоречит принципам безопасности движения и подвергнет опасности всех участников дорожного движения».

Latvijas Valsts ceļi указывает, что прилегающая дорога 3-й категории, ведущая к владению Austrumi, предназначена для подъезда к 3 хуторам или отдельным жилым домам, и подъезд к ней должен быть создан с этой дороги в соответствии с решениями ранее согласованного проекта строительства.

К сожалению, возникает проблема, так как сосед не согласен на подключение. Но если собственники не могут договориться, можно предложить создать дорожный сервитут. А для этого собственникам следует обратиться в муниципалитет на основании Гражданского кодекса, который рассматривает подобные случаи. К каждому объекту недвижимости должен быть обеспечен доступ, поэтому решение должно быть найдено.