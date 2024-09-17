После обеда в Латвии потеплеет до +26

Самое теплое 17 сентября в Латвии было в 1947 году, когда столбик термометра в Салдусе достиг +29,4 градуса.

Вторник будет сухим и преимущественно солнечным, с небольшим ветерком.

В Риге сохранится солнечная погода без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов.