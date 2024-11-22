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После морозных выходных в Латвию вернется тепло: уже в понедельник

© LETA 22 ноября, 2024 11:22

Новости Латвии 0 комментариев

После зимних выходных уже в понедельник в Латвию вернется теплая погода. В Курземе снег будет таять стремительно, в других местах это произойдет более постепенно, прогнозируют синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая большая толщина снежного покрова в 8 часов утра в пятницу составила четыре сантиметра в Стенде, пять сантиметров в Кулдиге, шесть сантиметров на Колке и 12 сантиметров в Руиене. Гораздо больше снега выпало местами в Эстонии и северо-западной части Литвы.

В ночь на субботу во многих местах Курземе пройдет сильный снег, на побережье также возможна гроза.

В субботу на большей части страны выпадет снег, на западе небо прояснится. Во второй половине дня на побережье ожидаются порывы западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью местами опустится до -8 градусов, в середине дня температура будет колебаться около нуля, а на части побережья воздух прогреется до +5 градусов.

В ночь на воскресенье облаков будет мало, однако в северо-восточных регионах ожидается кратковременный снег, днем ​​усилится облачность, местами ожидаются небольшие осадки. Ночью воздух остынет до -2..-8 градусов, на побережье сохранится теплая погода. Днем при слабом или умеренном ветре с юга температура не превысит -1..+3 градуса.

В ночь на понедельник и в первой половине дня Латвию с запада пересечет теплый атмосферный фронт, небо будет пасмурным, ожидаются осадки, в том числе возможный ледяной дождь. Будет дуть порывистый южный ветер. В понедельник температура воздуха повысится до 0..+5 градусов, на западе Курземе - до +8 градусов.

И в последующие дни температура воздуха будет преимущественно плюсовой, достигая на побережье +7..+9 градусов, временами пройдут дожди. Во второй половине следующей недели возможна прохладная погода.

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