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После депрессии без прав? В Латвии действует медрегистр: никому не нужен, но жизнь может испортить

© Lsm.lv 22 октября, 2024 18:35

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В Латвии есть регистр лиц с психическими и поведенческими расстройствами —  часть общего Регистра больных отдельными заболеваниями. Однако медики отмечают недостатки как в его работе, так и в его применении. Например, при выдаче медицинской справки, необходимой для получения водительских прав. Как рассказал передаче «Домская площадь» на Латвийском радио, профессор, психиатр Марис Таубе, использование данных этого регистра нужно ограничить или вообще от него отказаться.

Нестабильная экономическая и геополитическая ситуация, избыток информации и последствия пандемии привели к тому, что все больше людей в Латвии, в том числе и молодых, употребляют антидепрессанты.  Как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, некоторые из них обеспокоены тем, что при посещении психиатра — например, при признаках депрессии — они могут попасть в специальный «учетный» список и что это может стать препятствием для получения водительских прав. Беспокойству способствует распространяющееся в соцсетях видео, где речь идет как раз об этом.

Но существует ли такой список?

Профессор, руководитель амбулаторного центра «Veldre» Рижского центра психиатрии и наркологии Марис Таубе ответил, что в Латвии существует регистр лиц с психическими и поведенческими расстройствами как часть общего регистра.

Фактически речь идет о «Регистре больных отдельными заболеваниями», который был создан в 2008 году для нужд статистики; все пациенты, обращающиеся за государственной психиатрической помощью туда попадают.

«К сожалению, его [регистр] используют разные комиссии, когда люди приходят за правами или какими-то справками», — сказал М. Таубе  

При этом, в латвийских медицинских учреждениях давно отсутствует единое понимание правил о создании и заполнении этого регистра, как и того, как следует его использовать. Нет также эффективного и понятного механизма контроля.

Самой запутанной является запись в карточке «Статус», которая, независимо от причины создания записи, всегда будет «актуальной». Статус «актуальный» означает только что карта заполнена правильно.  Однако, у многих врачей в медкомиссиях логика такая: если вы в регистре и у вас статус «актуальный», то с вами есть какая-то проблема.

Ассоциация психиатров неоднократно призывала ответственные учреждения обратить внимание на эти проблемы, отметил Марис Таубе.

«Мы очень хотим ликвидировать этот регистр. Была рабочая группа, которая решила, что его надо упразднить, что в нем нет смысла, он не нужен. Надеемся, что в ближайшее время его действительно не станет. Может быть, кто-то заинтересован в его сохранении, но он получается таким несколько репрессивным инструментом. Это неправильно», — заявил специалист.

При этом если у человека диагноз «депрессия», это не означает, что вообще не сможет пройти медицинскую комиссии. Каждый случай рассматривается индивидуально. Комиссия просто более внимательно отнесется к такому лицу. Более того, люди с диагнозом «шизофрения» также получают права, отметил Марис Таубе:

«Там надо смотреть, что за диагноз. Может, совсем легкий. И то, что врач там что-то увидел, это само по себе ничего не значит. В наше время пациенты, например, с шизофренией лечатся — если они в стабильном состоянии, они могут получать права. Конечно, доктор смотрит внимательнее, оценивает состояние, как человек лечился. Но такие пациенты [в целом] могут ехать».

«С антидепрессантами можно ездить за рулем. Я советую лекарства употреблять, если они нужны. Это помогает человеку концентрироваться, и с ними он водит лучше, чем если он не лечит свою депрессию, свои проблемы с концентрацией.
Проблема бывает с лекарствами — транквилизаторами. Это группа бензодиазепинов, которые слишком успокаивают. Диазепам, алпрозолам, лорозепам — все, которые заканчиваются на «пам», они получаются как алкоголь — с ними водить автомобиль нельзя», — заверил психиатр.

Президент Латвийской ассоциации психиатров Элмар Тераудс считает, что использование данных регистра нужно ограничить или вообще от него отказаться.

Национальная служба здравоохранения в письменном комментарии «Домской площади» ответили, что в соответствии с нормативными актами информация, включенная в реестр, должна использоваться  только в порядке, установленном  законодательством. По правилам Кабинета министров № 940, медицинский осмотр водителей может проводить либо семейный врач, либо комиссия врачей, задачей которой является оценка состояния здоровья человека. При необходимости его могут направить на дополнительные обследования или консультацию врача-специалиста.

Медики подчеркивают, что диагноз «депрессия» — не повод для отказа в продления прав или для того, чтобы отобрать их совсем.

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