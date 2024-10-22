После депрессии без прав? В Латвии действует медрегистр: никому не нужен, но жизнь может испортить

Нестабильная экономическая и геополитическая ситуация, избыток информации и последствия пандемии привели к тому, что все больше людей в Латвии, в том числе и молодых, употребляют антидепрессанты. Как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, некоторые из них обеспокоены тем, что при посещении психиатра — например, при признаках депрессии — они могут попасть в специальный «учетный» список и что это может стать препятствием для получения водительских прав. Беспокойству способствует распространяющееся в соцсетях видео, где речь идет как раз об этом.

Но существует ли такой список?

Профессор, руководитель амбулаторного центра «Veldre» Рижского центра психиатрии и наркологии Марис Таубе ответил, что в Латвии существует регистр лиц с психическими и поведенческими расстройствами как часть общего регистра.

Фактически речь идет о «Регистре больных отдельными заболеваниями», который был создан в 2008 году для нужд статистики; все пациенты, обращающиеся за государственной психиатрической помощью туда попадают.

«К сожалению, его [регистр] используют разные комиссии, когда люди приходят за правами или какими-то справками», — сказал М. Таубе

При этом, в латвийских медицинских учреждениях давно отсутствует единое понимание правил о создании и заполнении этого регистра, как и того, как следует его использовать. Нет также эффективного и понятного механизма контроля.

Самой запутанной является запись в карточке «Статус», которая, независимо от причины создания записи, всегда будет «актуальной». Статус «актуальный» означает только что карта заполнена правильно. Однако, у многих врачей в медкомиссиях логика такая: если вы в регистре и у вас статус «актуальный», то с вами есть какая-то проблема.

Ассоциация психиатров неоднократно призывала ответственные учреждения обратить внимание на эти проблемы, отметил Марис Таубе.

«Мы очень хотим ликвидировать этот регистр. Была рабочая группа, которая решила, что его надо упразднить, что в нем нет смысла, он не нужен. Надеемся, что в ближайшее время его действительно не станет. Может быть, кто-то заинтересован в его сохранении, но он получается таким несколько репрессивным инструментом. Это неправильно», — заявил специалист.

При этом если у человека диагноз «депрессия», это не означает, что вообще не сможет пройти медицинскую комиссии. Каждый случай рассматривается индивидуально. Комиссия просто более внимательно отнесется к такому лицу. Более того, люди с диагнозом «шизофрения» также получают права, отметил Марис Таубе:

«Там надо смотреть, что за диагноз. Может, совсем легкий. И то, что врач там что-то увидел, это само по себе ничего не значит. В наше время пациенты, например, с шизофренией лечатся — если они в стабильном состоянии, они могут получать права. Конечно, доктор смотрит внимательнее, оценивает состояние, как человек лечился. Но такие пациенты [в целом] могут ехать».

«С антидепрессантами можно ездить за рулем. Я советую лекарства употреблять, если они нужны. Это помогает человеку концентрироваться, и с ними он водит лучше, чем если он не лечит свою депрессию, свои проблемы с концентрацией.

Проблема бывает с лекарствами — транквилизаторами. Это группа бензодиазепинов, которые слишком успокаивают. Диазепам, алпрозолам, лорозепам — все, которые заканчиваются на «пам», они получаются как алкоголь — с ними водить автомобиль нельзя», — заверил психиатр.

Президент Латвийской ассоциации психиатров Элмар Тераудс считает, что использование данных регистра нужно ограничить или вообще от него отказаться.

Национальная служба здравоохранения в письменном комментарии «Домской площади» ответили, что в соответствии с нормативными актами информация, включенная в реестр, должна использоваться только в порядке, установленном законодательством. По правилам Кабинета министров № 940, медицинский осмотр водителей может проводить либо семейный врач, либо комиссия врачей, задачей которой является оценка состояния здоровья человека. При необходимости его могут направить на дополнительные обследования или консультацию врача-специалиста.

Медики подчеркивают, что диагноз «депрессия» — не повод для отказа в продления прав или для того, чтобы отобрать их совсем.