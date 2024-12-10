После Асада: что будет с военными базами России в Сирии?

Лишится ли Россия двух своих военных баз в Сирии после победы там повстанцев-исламистов и бегства президента Башара Асада в РФ? Этот вопрос открытый, быстрое решение не просматривается, считают опрошенные DW эксперты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, 9 декабря, что говорить об этом "преждевременно". Российские СМИ сообщали, что пришедшие к власти в Сирии исламисты, во главе с суннитской радикальной группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", гарантировали Москве безопасность военных баз - морской в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

"Пока заметна работа транспортной авиации в Хмеймиме, но не в той степени, чтобы можно было говорить о полноценной эвакуации", - говорит Густав Грессель (Gustav Gressel), бывший аналитик по вопросам безопасности Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Он отметил, что российские корабли хоть и вышли на "маневры" в Средиземное море, но находятся недалеко от Тартуса. "Я думаю, что за кулисами Россия будет вести переговоры о сохранении баз, - полагает Грессель. - Если бы решили от них отказаться, была бы эвакуация".

Эксперт: Морская база в Тартусе важнее

Россия унаследовала базу морского флота в Тартусе, или пункт материально-технического обеспечения (ПМТО), как его формально называют, от СССР. Авиабаза в Хмеймиме появилась уже после того, как РФ в 2015 году вступила в войну в Сирии на стороне правительственных войск Асада.

Австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) считает, что военно-морская база для России "стратегически важнее", поскольку дает возможность "проецировать силу в Средиземном море".

Британский политолог Марк Галеотти, автор книги "Войны Путина", считает, что обе базы "очень важны для российской активности в Средиземном море и Африке". "Интересно, как быстро они (Россия) попытались достичь договоренности с "Хайят Тахрир аш-Шам", - говорит Галеотти. - Еще на днях на саммите в Дохе министр иностранных дел России Сергей Лавров называл группировку "террористами", а уже на выходных их стали называть "повстанцами". По его словам, еще до падения режима Асада тон Москвы в адрес повстанцев-исламистов стал "гораздо более вежливым".

Что Москва может предложить повстанцам в Сирии?

"Россия, наверняка, надеется на сделку с "Хайят Тахрир аш-Шам", - говорит Галеотти. Но что Москва может им предложить? По его словам, повстанцев поддерживает Турция, но "они не хотят быть турецким прокси, им понадобятся союзники, какие-то отношения". "Россияне достаточно циничные и прагматичные, это может дать "Хайят Тахрир аш-Шам" шанс диверсифицировать зависимость от Анкары", - полагает Галеотти. В этой связи он напомнил, что у Москвы есть не только военное присутствие, но и тесные экономические связи с Сирией.

Бурчу Озчелик, экcперт по Ближнему Востоку в британском аналитическом центре RUSI, не уверена, что повстанцы быстро пойдут навстречу Москве. "В высшей степени сомнительно, что "Хайят Тахрир аш-Шам" будет торопиться с восприятием в роли союзника (президента Владимира) Путина или даст "зеленый свет" на долгосрочное военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, - говорит Озчелик. - Особенно на фоне того, что Асад получил убежище на российской территории". Озчелик прогнозирует долгие переговоры, в ходе которых региональные игроки, Россия и Иран, "попытаются скорректировать свою внешнюю политику в отношении Сирии".

Куда российские военные уйдут из Сирии?

Если российским военным все же придется уходить из Сирии, то куда? "Хороших вариантов у них нет", - считает Марк Галеотти. По его словам, при Асаде Сирия сильно зависела от Москвы. Другой такой страны в регионе нет.

Среди возможных вариантов чаще всего упоминается Ливия, где Россия поддерживает контакты с генералом Халифой Хафтаром. На его стороне воевали бойцы ЧВК "Вагнер". В западной прессе были сообщения о намерениях России создать военно-морскую базу в Ливии. Речь может идти о пункте обслуживания в Тобруке, предполагает Маркус Райснер.

Марк Гелеотти считает, что этот вариант невозможно быстро реализовать, там нет готовой инфраструктуры - впрочем, как и идею с портом в Судане, на побережье Красного моря. Переговоры об этом ведутся не первый год.

Что касается авиабазы, то она, по словам Галеотти, потребует контроля территории. "Куда бы они ни пошли - в Ливию, Мали, Судан - у них не будет такой ситуации, как в Сирии", - уверен эксперт.

Ограниченные последствия для войны против Украины

Наконец, еще один обсуждаемый в мире вопрос - если Россия выведет своих военных из Сирии, что это будет означать для войны РФ против Украины? "Если откровенно - эффектом можно пренебречь", - считает Галеотти. По его словам, количество сил, которые РФ может перебросить из Сирии на украинский фронт, незначительное.

Густав Грессель отмечает, что с военной точки зрения, после падения режима Асада в Сирии "для Украины хороших новостей немного". По его словам, у России "нет возможности и желания открыть второй фронт, в то время как войну против Украины она ведет всеми средствами". "От ослабления Ирана Израилем Украина тоже не сможет ощутимо выиграть", - считает обозреватель.

Единственным ощутимым позитивным последствием для Киева Грессель считает то, что "некоторые люди на Западе могут стать смелее", а также, что "слабость Путина может впечатлить Трампа". Но будет ли так, для него тоже вопрос открытый.