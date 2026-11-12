Федерация предлагает привязать налоги к занятости: при половине ставки работодатель платил бы половину налога за полную ставку, при четверти — четверть. Подоходный налог работника также предлагается рассчитывать пропорционально нагрузке. LPF подчёркивает: люди пенсионного возраста и получатели пенсии по старости уже освобождены от доплаты до минимальных социальных взносов, а для части работников предпенсионного возраста она удорожает неполную занятость.
LPF поддерживает намерение Андриса Кулбергса привлечь к работе ещё около 11 тысяч человек в возрасте 65–74 лет, но считает необходимым выяснить, какие вакансии и с какой нагрузкой доступны в регионах. По опросу исследовательницы Латвийского университета Лилиты Сеймушкане и SKDS за 2025 год, работать хотели бы 51% респондентов 65–75 лет — включая уже работающих. Среди работавших после выхода на пенсию 64% называли мотивом деньги, 47% — интересную работу, 39% — общение.
При этом 63% опрошенных от 65 лет оценили возможности найти неполную, временную или сезонную работу по месту жительства как небольшие или очень небольшие. Ещё 9% сталкивались с несправедливым либо оскорбительным отношением работодателей из-за возраста. Среди частых причин ухода с работы — здоровье и чрезмерная нагрузка. Поэтому LPF выступает за гибкий и заранее известный график, адаптацию обязанностей, справедливую оплату и возможность передавать опыт молодым коллегам.
Федерация также предлагает упростить оформление краткосрочной работы: по сообщениям её участников, сезонную занятость нередко оформляют только устно. Социальные взносы тогда не платятся и не увеличивают пенсию при перерасчёте.
Второе предложение — закрепить целевое использование средств на медицину, поступающих от одного процентного пункта ставки социальных взносов. LPF хочет направлять их исключительно на конкретные медицинские услуги, согласовать перечень услуг для пожилых людей с пенсионерскими организациями и ежегодно публиковать отчёт о расходах. Федерация утверждает, что сейчас Минздрав использует эти деньги в том числе на административные расходы и зарплаты.
Этот дополнительный процентный пункт ввели в 2018 году для финансирования здравоохранения. По собранным LPF данным VSAA, за 2018–2025 годы он принёс около 972 млн евро; на 2026 год прогнозируются ещё 173 млн. По оценке федерации, такой годовой суммы хватило бы как минимум на 300 евро медицинских услуг каждому из примерно 440 тысяч получателей пенсии по старости. Этот расчёт LPF просит проверить с учётом уже оплачиваемых услуг.
Предложения поступили на фоне плана Кулбергса увеличить к 2030 году число занятых до 909 тысяч — на 26 тысяч больше, чем в 2025-м. По его расчётам, это принесло бы дополнительно около 290 млн евро налогов ежегодно. План также предусматривает экономию 2,875 млрд евро за четыре года, снижение взносов работодателей за сениоров и льготный подоходный налог в первые три года работы для молодёжи, которая не работает и не учится.
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