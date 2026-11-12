Федерация также предлагает упростить оформление краткосрочной работы: по сообщениям её участников, сезонную занятость нередко оформляют только устно. Социальные взносы тогда не платятся и не увеличивают пенсию при перерасчёте.

Второе предложение — закрепить целевое использование средств на медицину, поступающих от одного процентного пункта ставки социальных взносов. LPF хочет направлять их исключительно на конкретные медицинские услуги, согласовать перечень услуг для пожилых людей с пенсионерскими организациями и ежегодно публиковать отчёт о расходах. Федерация утверждает, что сейчас Минздрав использует эти деньги в том числе на административные расходы и зарплаты.

Этот дополнительный процентный пункт ввели в 2018 году для финансирования здравоохранения. По собранным LPF данным VSAA, за 2018–2025 годы он принёс около 972 млн евро; на 2026 год прогнозируются ещё 173 млн. По оценке федерации, такой годовой суммы хватило бы как минимум на 300 евро медицинских услуг каждому из примерно 440 тысяч получателей пенсии по старости. Этот расчёт LPF просит проверить с учётом уже оплачиваемых услуг.