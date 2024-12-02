Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Пошли на попятную: профсоюз медиков отозвал процедуру коллективного спора по поводу последних изменений в работе «скорой»

Редакция PRESS 2 декабря, 2024 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

После более чем двухчасового совещания Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) с Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) достигнута договоренность об отзыве процедуры коллективного спора об интересах, сообщили агентству ЛЕТА после переговоров стороны, участвовавшие в споре.

Как заявил председатель профсоюза Валдис Керис, после переговоров с главой СНМП Лиене Ципуле поданное ЛПРЗСУ требование об отмене запланированных изменений в организации работы службы и процедура коллективного спора об интересах отзываются, но это еще не означает, что никаких переговоров на эту тему больше не будет.

Переговорный процесс подтвердил необходимость социального диалога и высветил ряд проблем, которые в дальнейшем еще предстоит решить, поэтому профсоюз продолжит встречаться со СНМП для обсуждения отдельных аспектов изменений в организации труда, сообщили Керис и Ципуле.

"Переговоры были сложными, временами эмоциональными, но главное, что достигнута договоренность", - отметил Керис.

Ципуле признала, что переговоры были "напряженными и очень ценными". Она сообщила, что СНМП повторно проинформирует отдельных работников о планируемых изменениях, но подчеркнула, что почти 100% работников ранее уже письменно подтвердили свое согласие с ними.

На вопрос о других решениях, например, сокращении бюджета СНМП на 1,8 млн евро, Керис ответил уклончиво, отметив, что "не хочет комментировать вопросы, которые не относятся к конкретному примирению". По его мнению, этот и другие вопросы следует оставить в дальнейшей повестке дня.

У СНМП заключен коллективный договор с четырьмя профсоюзами, но остальные не требуют отмены запланированных изменений в организации работы службы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать