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Португальцы требуют повышения зарплат и пенсий

Euronews 10 ноября, 2024 14:15

Мир 0 комментариев

Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы. По официальным данным, более половины всех работающих зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

Тысячи людей приняли участие в акциях протеста в двух крупнейших городах Португалии, требуя повышения зарплат и пенсий, а также улучшения качества предоставляемых социальных услуг, в частности в таких сферах как здравоохранение и доступность жилья.

По призыву Всеобщей конфедерации португальских трудящихся (CGTP), крупнейшей федерации профсоюзов страны, демонстрации состоялись в Порту и столице страны Лиссабоне.

Генеральный секретарь CGTP Тьяго Оливейра заявил, что призывы протестующих обращены как к государственному, так и к частному сектору. Эти манифестации завершают месяц активных действий под лозунгом "Повысить зарплаты и пенсии, решить проблемы страны".

По словам Оливейры, повседневные трудности, с которыми сталкиваются трудящиеся, обусловлены политическими решениями, и выделил в качестве основных проблем недоступность жилья и ограниченный доступ к здравоохранению.

Оливейра также раскритиковал недавнее соглашение, заключенное правительством с Всеобщим союзом трудящихся (UGT) и четырьмя конфедерациями работодателей, которое предлагает увеличить минимальную месячную зарплату до €870 к 2025 году. Члены CGTP остались в стороне от этих переговоров.

"В стране есть деньги. Проблема в распределении богатства, и мы должны продолжать работать над тем, чтобы большая доля доставалась рабочим, которые трудятся каждый день", - сказал один из участников акции протеста в Лиссабоне.

Участник акции в Порту пожаловался, что его образование не гарантирует ему хорошую работу и зарплату.

"У меня высшее образование, и я думал, что все будет по-другому, что у меня будут лучшие условия и возможности, но, к сожалению, ситуация иная, и мы должны бороться за перемены", - сказал он.

Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы: по официальным данным, более половины ее жителей зарабатывают менее 1000 евро в месяц.

Сейчас минимальная ежемесячная зарплата в Португалии составляет 820 евро.

Правительство предложило ежегодное повышение минимальной зарплаты на 50 евро до 2028 года, в результате чего через четыре года она составит 1020 евро.

Но даже несмотря на предлагаемое повышение, минимальная зарплата в Португалии останется намного ниже, чем в других странах Евросоюза.

Минимальная заработная плата в ЕС

Согласно данным Евростата, среди 22 стран-членов ЕС, в которых установлена минимальная заработная плата, Португалия находится на 12-м месте.

Лидирует в европейском рейтинге зарплат Люксембург, где минимальная месячная заработная плата составляет 2 204 евро в месяц.

За Люксембургом следует Ирландия, где работники получают минимальную зарплату в размере 1 840 евро в месяц. На третьем месте - Нидерланды с 1 829 евро в месяц.

В пятерку стран ЕС с самой высокой минимальной зарплатой также входят Бельгия (1 774 евро в месяц) и Германия (1 761 евро). Минимальная зарплата во Франции составляет 1 550 евро в месяц.

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