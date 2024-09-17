Портфель Домбровскиса в Европейской комиссии — очень весомый: Силиня

Она отметила, что Домбровскису будут доверены вопросы, связанные с сокращением бюрократии, что, по ее мнению, очень важно и означает то, что Домбровскис признан в Европе как профессионал, который сможет продолжить работу.

Кроме того, премьер отметила, что в Евросоюзе до сих пор этими портфелями управляли такие страны, как Италия и Франция. "Это портфель, в котором осуществляется надзор за бюджетами и макроэкономическими показателями стран Евросоюза, - портфель с довольно серьезным влиянием в пространстве Евросоюза", - сказала Силиня.

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила новый состав комиссии на следующие пять лет. Планируется, что комиссия приступит к работе 1 ноября.

Представитель Латвии Домбровскис будет занимать в Еврокомиссии два поста - комиссара по экономике и производительности и комиссара по вопросам внедрения и упрощения процессов. На второй должности он будет подчиняться непосредственно главе Еврокомиссии.