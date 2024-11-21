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Пора переобуваться! Латвийцам напоминают: для зимней езды годится не каждая покрышка

© Lsm.lv 21 ноября, 2024 16:45

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно метеорологическим прогнозам, на этой неделе температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля градусов, из-за чего на дорогах может образовываться обледенение, а местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, которые сделают условия для вождения еще более сложными. Поэтому госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) призывает оборудовать зимними покрышками в том числе автобусы и грузовики, сообщает LSM+.

В LVC поясняют, что в переменчивую погоду необорудованные зимними покрышками транспортные средства могут представлять опасность, а потому призывают оценить необходимость участия в дорожном движении автомобилей, не подготовленных к зиме.

Хотя нормативы не обязывают транспорт, полная масса которого превышает 3,5 тонны (в том числе и общественный транспорт) использовать зимние покрышки, LVC призывает автоперевозчиков заботиться о безопасности дорожного движения и «переобуть» свои машины.

В LVC говорят, что это особенно актуально для транспортных средств, осуществляющих перевозки по государственным дорогам с маленькой интенсивностью движения, в том числе по дорогам местного значения с низкой интенсивностью движения, а также по грунтовым дорогам, на которых зимой поддерживается укатанный слой снега. В период оттепели такие дороги могут быть очень скользкими.

LVC напоминает, что с октября этого года действуют новые правила к маркировке зимних покрышек для транспорта, масса которого не превышает 3,5 тонн — необходимо использовать «резину», специально сконструированную для использования на льду и в снег. На такой покрышке будут обозначение «гора и снежинка», означающее, что она прошла все тесты и признана пригодной для езды в таких условиях. Если такой маркировки нет, колеса не будут считаться подходящими для зимнего периода, подчеркивает LVC.

При этом минимальная глубина протектора в зимний период должна быть не менее 4 мм. Водителям предлагается вовремя оценить соответствие своих шин этому требованию и помнить, что если в начале сезона глубина протектора составляет 5-6 миллиметров, использовать их на протяжении всего зимнего сезона будет невозможно.

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