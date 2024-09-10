«Лично я уверен, что Путину не удастся восстановить империю. А его попытка сделать это приведет к коллапсу Российской Федерации. Таким образом, он является крупнейшим врагом самой России и парадоксально — крупнейшим союзником Украины и других не российских народов, порабощенных Россией», — сказал политолог.

Он объяснил, что Владимиру Путину не удастся возродить Советский союз из-за того, что экономическая сила России «мизерна» на фоне других крупных государств, таких как США и Китай.

Кроме того, он отметил, что вооруженные силы РФ оказались совсем не такими сильными, как считалось ранее. «Украина доказала, что эта армия не сильна. Эти вооруженные силы — коррумпированные, слабые, плохо организованные, и в конце концов не могут захватить Украину. И это очень важно. Как он [Путин] может претендовать на восстановление целой империи или даже большей ее части, если не может захватить Украину?»

Он может легко представить, что без Владимира Путина в условиях дестабилизации режима разные народы, в первую очередь чеченцы, потребуют автономии или независимости, что рано или поздно приведет к распаду самой РФ. «И это будет заслуга самого Путина» — добавил профессор. Вопрос только в том, когда это произойдет, но ответа на него нет, признал политолог.