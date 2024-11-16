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Поправь здоровье в Курземском реабилитационном центре в Вентспилсе

Вентспилс Редакция PRESS 16 ноября, 2024 15:53

Вентспилс

В Курземском реабилитационном центре в Вентспилсе доступны не только различные индивидуальные и групповые услуги, но и мульти профессиональная реабилитация и лечение в дневном стационаре.

Курс мультипрофессиональной реабилитации лечения в дневном стационаре - это возможность позаботиться о своем здоровье под руководством специалистов, посещать занятия, получать консультации и в зависимости от самочувствия поправить свое здоровье с помощью различных терапевтических методов.

Палаты расположены на втором этаже Курземского реабилитационного центра – из них можно легко попасть на запланированные занятия и консультации.

 

Предлагаются три типа программ.

  1. Пятидневный курс, который включает:

* консультации лечащего врача;

* 5 занятий физиотерапией;

* одну консультацию эрготерапевта;

* массаж спины или воротниковой зоны (5 раз);

* процедуру физикальной терапии (5 раз – по назначению врача);

* солевую терапию (5 посещений);

* жемчужную ванну или циркулярный душ - один раз по выбору.

  1. Десятидневный курс, который включает:

* консультации лечащего врача;

* 10 занятий физиотерапией;

* одну консультацию эрготерапевта;

* массаж спины или воротниковой зоны (5 раз);

* процедуру физикальной терапии (5 раз – по назначению врача);

* солевую терапию (10 посещений);

* жемчужную ванну или циркулярный душ - один раз по выбору.

  1. Десятидневный курс PLUS, который включает:

* 8 восемь занятий физиотерапией;

* 2 занятия физиотерапией в бассейне;

* одну консультацию эрготерапевта;

* одно групповое занятие эрготерапией;

* массаж спины или воротниковой зоны (5 раз);

* процедуру физикальной терапии (5 раз – по назначению врача);

* солевую терапию (10 посещений);

* подводный массаж или жемчужную ванну (по выбору - 2 раза, но в зависимости от общего состояния здоровья можно заменить циркулярным душем);

* тепловую терапию (2 посещения);

* одну консультацию специалиста по питанию.

С прейскурантом услуг можно ознакомиться здесь.

О Курземском реабилитационном центре

Курземский реабилитационный центр, открывшийся в сентябре 2022года, предоставляет всевозможные услуги медицинской реабилитации, чтобы помочь пациентам с функциональными нарушениями вернуться в привычную среду после различных приобретенных или врожденных травм/заболеваний.

В Курземском реабилитационном центре обустроен просторный физиотерапевтический зал со специализированным реабилитационным оборудованием, на котором пациенты смогут заниматься как самостоятельно, так и под наблюдением специалистов. В помещении виртуальной реальности, а также с использованием роботизированных технологий у пациентов будет возможность выполнять упражнения, улучшать амплитуду движений и следить за прогрессом с помощью новых технологий.

В центре созданы различные возможности гидротерапии – водные и физикальные процедуры, соляная комната, теплолечение, а также уникальный в Латвии бассейн с подъемным полом и прозрачной стеклянной стеной, благодаря чему глубина бассейна регулируется в зависимости от состояния пациента и специфики выполнения упражнений, при этом специалист может контролировать выполнение упражнений, не находясь в бассейне.

В оборудованных в центре кабинетах работают врачи физикальной терапии и медицины, физиотерапевты, эрготерапевты, аудиологопед, клинический психолог и другие функциональные специалисты.

Более подробная информация об услугах Курземского реабилитационного центра доступна здесь.

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