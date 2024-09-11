Пониженный налог на свежие фрукты и овощи будет сохранен

Он отметил, что поддерживает применение пониженной ставки PVN к характерным для Латвии свежим фруктам и овощам и будет настаивать на ее сохранении и в дальнейшем.

«Я за пониженную ставку. Весной я четко сказал, что она составит 12% и я буду настаивать на том, чтобы сохранить ее», — сказал Краузе.

При этом министр земледелия отметил, что в будущем необходимо работать над тем, чтобы пониженная ставка PVN на продовольственные товары применялась шире.

Представители общества «Крестьянский Сейм» ранее заявили агентству ЛЕТА, что на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи следует вернуть пониженную ставку PVN в размере 5%, чтобы уменьшить теневую экономику, пойти навстречу крестьянам и потребителям, обеспечив населению возможность более выгодного приобретения характерной для Латвии продукции.