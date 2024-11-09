Понимают ли в СГД, как чувствует себя население? Генеральный директор уверена, что да

Руководитель СГД в беседе заявила: СГД "совершенно точно" понимает, каковы чувства населения.

"Анализ соцсетей, люди, которые встревожены и очень недовольны тем, что делает СГД, - это анализируется. Я бы сказала, почти каждый случай. Разбираются, что это: проблема конкретного человека, предприятия или что-то системное. Над этим мы работаем. Я хочу разрушить очень многие мифы о СГД", - заявила Шмите-Роке.

Одновременно глава СГД отметила, что, на ее взгляд, на мнение людей о работе руководимой ею службы влияют близкие и друзья, хотя личный опыт и был позитивным.

"Я бы хотела, чтобы каждый человек остановился и поразмыслил о том, что он думает в действительности, а не о том, что говорят родственники, друзья и знакомые. Если кто-то задумался, хорошо или плохо проходит его общение с СГД, думаю, что уже сейчас показатели бы улучшились", - считает она.

На вопрос, общается ли в соцсетях с населением она сама, Шмите-Роке ответила утвердительно.

"Я поняла из исследований, что в "Твиттере" [ныне “X”] очень мало жителей Латвии, но там очень сильные люди с резкими мнениями. Мне нравится накал этих дискуссий, но иногда уходит в негатив. Зачем это нужно? Я этим людям мысленно желаю хорошего дня и надеюсь, что это уйдет куда-нибудь в космос", - поделилась опытом Шмите-Роке.