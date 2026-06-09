Получите деньги через 15 дней: Смилтенс обещает жителям компенсации за ущерб от дронов

Министр подчеркнул, что жители приграничных районов должны чувствовать себя в безопасности не только в военном, но и в финансовом плане. «Люди должны быть уверены, что в случае повреждения их имущества будет действовать компенсационный режим», — сказал Смилтенс.

По словам министра, Латвия изучает в этом вопросе опыт как Украины, так и Израиля. «Сейчас мы составляем эту модель, и к 27 июня, когда правительство отправится в Латгалию, предложения должны быть готовы», — сказал он.

Смилтенс указал, что компенсации, скорее всего, будут покрываться из государственных средств, поскольку страховые компании обычно не покрывают такие риски.

«Страховщики не страхуют такие случаи, и в этом заключается основная проблема. Даже если человек застраховал свою собственность, в таких случаях убытки не покрываются. Это означает, что государство должно вмешаться», — подчеркнул министр.

Он добавил, что самое важное — обеспечить быструю помощь. «Главное, чтобы выплаты были быстрыми. Оптимально — в течение семи–15 дней, а не чтобы людям приходилось ждать месяцами».