CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Что касается теоретического экзамена на получение прав, то он усложнится. «Сейчас перед сдачей экзамена в CSDD можно пройти тест, в котором можно встретить фактически все те же самые вопросы, которые потом встречаются и в экзамене. Многие люди просто заучивают эти вопросы наизусть, не вникая в суть. Поэтому мы решили увеличить количество вопросов, и далеко не все из них будут доступны в тесте», — рассказывает специалист.

Кроме того будут повышены цены на ряд услуг CSDD

Председатель правления CSDD Айвар Аксенокс в понедельник в интервью Латвийскому радио заявил, что нет возможности не повышать цены на услуги: «Все труднее найти опытных специалистов для проведения экзамена по вождению. Именно из-за нехватки персонала цены на экзамены вырастут на 20 %. Мы повысим зарплату сдающим экзамен».

Стоимость сдачи экзамена по вождению увеличится на 5,97 евро, с 28,85 до 35,82 евро.

Также повысится цена на курсы подготовки водителей по вопросам безопасности дорожного движения за счет баллов, полученных за правонарушения. Теперь курсы могут стоить 60,03 евро вместо нынешних 50,02 евро.

Ожидается, что станции техосмотра будут оснащены новым оборудованием, а также будут построены четыре новые станции техосмотра - две в Риге, по одной в Смилтене и Ливанах. В связи с этим CSDD планирует повысить стоимость базового прохождения техосмотра для легковых автомобилей (категория M1) на 8 % - с 31,59 евро до 34,10 евро.

Для автобусов полной массой более 5 тонн (категория M3) цена увеличится на 36 % - с 52,38 до 71,18 евро. Для грузовиков полной массой более 12 тонн (категория N3) цена увеличится на 40 % - с €51,58 до €72,18. Цена для категории L, или мотоциклов, также немного увеличится - с €17,91 до €18,22.

Зато с 2025 года транспортные средства больше не будут нуждаться в наклейках дорожной годности.

Спрос на эксклюзивные госномера - дополнительные номера с одной или одинаковой комбинацией цифровых символов - остается высоким. Соотвественно, именно на эту услугу планируется самое серьезнео повышение цен - с 413,22 до 983,47 евро.