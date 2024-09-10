Получены кадры обломков рухнувшего под Резекне российского дрона. ФОТО

Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta rīcībā nonākuši pāris attēli, kuros redzamas Rēzeknes novadā nokritušā Krievijas kaujas drona "Shahed" atlūzas. pic.twitter.com/oGBoGJQHE0 — LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 10, 2024

На деталях хорошо заметна надпись на русском языке: "Не браться!". А также какие-то цифры.

По официальным сообщениям Министерства обороны, прилетевший со стороны Белоруссии российский дрон был начинен взрывчаткой. Он рухнул под Резекне, к счастью далеко от жилых объектов.

Ранее министр обороны Андрис Спрудс заявил на пресс-конференции, что падение военного дрона на нашей территории - это крайне серьезный инцидент и в настоящее время оцениваются дальнейшие шаги. "Это подтверждение того, что война продолжается и мы должны продолжить поддержку Украины", - добавил он.