Польша обвинила Россию в пожарах на складах посылок, которые могли попасть на рейсы в США

В конце прошлого месяца глава польской прокуратуры Катаржина Цалов-Яшевска сообщила, что в рамках расследования загадочных пожаров арестованы четверо подозреваемых.

Западные спецслужбы, по данным американских СМИ, теперь считают произошедшие в июле возгорания частью диверсионной кампании, организованной российской военной разведкой ГРУ.

Официально российские власти категорически отрицают, что имеют хоть какое-то отношение к этому делу. Однако подозрения ширятся — с учетом появляющейся сейчас информации о других аналогичных инцидентах на складах и железных дорогах в других странах ЕС, в том числе Чехии и Швеции.

В заявлении польской прокуратуры утверждается, что отправкой посылок с зажигательной смесью через курьерские компании Европы занималась «группа диверсантов из иностранных разведок» с расчетом на то, что возгорание произойдет уже в воздухе. В посылках пересылались электромассажеры, содержавшие горючее вещество на основе магния, которое трудно потушить при воспламенении.

«Кроме того, цель [вышеупомянутой диверсионной] группы заключалась в том, чтобы проверить канал передачи таких посылок, которые в конечном итоге намеревались отправить в Соединенные Штаты Америки и Канаду», — заявила Цалов-Яшевска.

Некоторые из посылок были отправлены из Литвы, генеральный прокурор которой Нида Грунскене сообщила, что в рамках расследования этого дела там также произведены задержания.

В настоящее время, по словам Грунскене, прокуроры ведут предварительное следствие, к которому подключены и правоохранительные органы других стран.

Чуть ранее о возможности причастности Россия к пожарам, произошедшим в этом году на складах DHL в Германии и Великобритании, сообщали западные СМИ со ссылкой на данные служб безопасности.

По данным западных спецслужб, легковоспламеняющееся вещество на основе магния было заложено в два электромассажера, которые должны были загореться, когда обе посылки были бы уже на борту самолетов, направляющихся в США.

Но устройства загорелись преждевременно, вызвав пожар на складах DHL в германском Лейпциге и британском Бирмингеме.

По данным WSJ, эти две первые посылки были отправлены из Литвы и, судя по всему, должны были послужить для проверки канала отправки.

Литовская полиция проводит расследование в отношении возможной цепочки и, как сообщается, уже задержала подозреваемого, который мог отправить все четыре посылки с горючей смесью, в том числе две — из офиса DHL в Вильнюсе.

В конце октября Национальная прокуратура Польши тоже заявила об аресте четырех человек в связи с возгораниями на складах DHL. Им предъявлены обвинения в участии в террористических операциях по поручению иностранной разведки.

Варшава заявляет, что сотрудничает с рядом европейских стран, чтобы задержать еще двух подозреваемых.

«Я не уверен, что политическое руководство России осознает последствия того, если бы одна из этих посылок взорвалась, вызвав массовые жертвы», — сказал глава внешней разведки Польши Павел Шота в комментарии WSJ.

Представители других западных спецслужб также считают, что за отправкой посылок стоит российская военная разведка ГРУ.

Россия отвергла обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал сообщение Wall Street Journal: «И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов».

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер:

Сейчас появляются новые подробности о серии поджогов, произошедших еще в июле, которые, как подозревают западные разведки, были следствием организованной ГРУ кампании.

Власти Польши считают, что это была тренировка по установке зажигательных устройств на самолеты, направляющиеся в США и Канаду.

Судя по всему, зажигательные устройства были спрятаны в посылках с гаджетами эротического характера и массажерами. Посылки должны были попасть на грузовые рейсы из Западной Европы. Было задействовано как минимум четыре устройства. Одно загорелось на складе DHL недалеко от Бирмингема, другое — в Лейпциге в Германии, третье — в Варшаве, а четвертое было перехвачено польскими властями.

Предполагается, что устройства содержали магний, который горит настолько сильно, что, если бы они загорелись в воздухе, экипаж вряд ли смог бы потушить пожар.