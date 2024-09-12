Половина украинских детей не ходит в школы Латвии: исследование

Согласно исследованию центра Providus, примерно половина из опрошенных украинцев успешно интегрировались в Латвии и многие ей очень благодарны. Однако, есть и значительная часть украинских беженцев, которые все же столкнулись здесь с проблемами. В основном это дети школьного возраста, а также пенсионеры, которые остановились в регионах.

Исследователи представили результаты комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. В основном обсуждался вопрос интеграции украинских детей. Главная проблема — незнание латышского языка. Тяжелее всего — ученикам от шестого класса и выше.

«Эти истории очень печальные. О том, как ребенок, который был отличником в Украине, становится двоечником в Латвии. И единственное, на что он может надеяться, это какой-нибудь зачет, потому что экзамены они не смогут сдать. Это огромная проблема, которой нужно какое-то решение», - признала директор и ведущий научный сотрудник центра Providus Ивета Кажока.

В дошкольных образовательных учреждениях Латвии сейчас учатся 1385 украинских детей, в общеобразовательных — 2260. Почти половина — 1862 детей — в образовательной системе Латвии не числятся вообще. Это примерные данные Providus — точных данных нет.

«На каждого ребенка выделяется больше 200 евро в месяц на поддержку. Где эти деньги?..237 евро в месяц — достаточно, чтобы обеспечить хотя бы два урока латышского для детей дополнительно. Это происходит?» — говорит Линда член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Якобсоне-Гавала.

«Сейчас в Латвии украинские учителя не могут работать, потому что не были готовы достичь уровня С1. Это очень высокий уровень. Такой, на котором мы с вами сегодня говорим. На 2 сентября в наших школах 31 учитель из Украины, это очень мало, если мы сравниваем с соседними странами. В Литве больше 500».

Вопросов очень много. К их решению будут привлекать ответственные министерства.

В Латвии проживают около 25,5 тыс. украинских беженцев. 60% женщин, 40% мужчин. Из них 28% — дети.