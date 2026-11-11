Вариантов немного. Придётся либо сокращать расходы, либо увеличивать доходы бюджета. При этом в последующие годы финансовые трудности могут стать ещё серьёзнее.

Херманис обратил внимание, что Латвия продолжит жить с бюджетным дефицитом. Но гораздо опаснее, по его мнению, те обязательства государства, которые пока не полностью отражены в бюджетных расчётах.