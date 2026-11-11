По его словам, уже в следующем году государству предстоит решать проблему отрицательного фискального пространства в размере примерно полумиллиарда евро. Проще говоря, для выполнения существующих обязательств и финансирования запланированных расходов потребуется найти дополнительные деньги.
Вариантов немного. Придётся либо сокращать расходы, либо увеличивать доходы бюджета. При этом в последующие годы финансовые трудности могут стать ещё серьёзнее.
Херманис обратил внимание, что Латвия продолжит жить с бюджетным дефицитом. Но гораздо опаснее, по его мнению, те обязательства государства, которые пока не полностью отражены в бюджетных расчётах.
Речь идёт прежде всего о крупнейших проектах, требующих многолетнего финансирования. Среди них эксперт назвал Rail Baltica, национальную авиакомпанию airBaltic и мероприятия, связанные с европейским «Зелёным курсом».
Каждый из этих проектов предполагает значительные расходы не только сегодня, но и в будущем. Строительство инфраструктуры, содержание созданных объектов, выполнение экологических обязательств и возможная дальнейшая финансовая поддержка предприятий могут потребовать новых бюджетных вливаний.
По оценке Херманиса, совокупные потребности измеряются миллиардами евро. При этом окончательная стоимость многих обязательств и их влияние на государственные финансы ещё недостаточно ясно определены.
Это означает, что нынешняя бюджетная проблема в полмиллиарда евро может оказаться лишь началом гораздо более сложного периода. Однако речь не идёт об уже установленной сумме дополнительных долгов: эксперт предупреждает прежде всего о масштабах будущих расходов и финансовых рисков.
Говоря о новом премьер-министре Андрисе Кулбергсе, Херманис положительно оценил его кандидатуру. По мнению эксперта, такой выбор выглядит логичным с учётом результатов выборов, предыдущего профессионального опыта политика и поддержки со стороны Латвийской конфедерации работодателей.
Кулбергса он охарактеризовал как энергичного человека, который внимательно изучает данные и серьёзно вникает в финансовые вопросы.
Однако даже эти качества не избавят новое правительство от необходимости принимать болезненные решения.
Главная проблема заключается в том, что государству одновременно предстоит финансировать текущие расходы, обслуживать существующие обязательства и искать средства на дорогостоящие проекты, начатые ранее.
В результате вопрос уже не только в том, где найти недостающие полмиллиарда евро на следующий год. Гораздо важнее понять, сколько в действительности будут стоить государству все ранее принятые решения и какие из них Латвия вообще способна себе позволить.
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