Покупателям радость, а бизнес в шоке: украинские яйца сбивают цену в Латвии

По оценке главы Ассоциации птицеводства Яниса Гайгалса, импорт яиц в ЕС за последние годы увеличился вчетверо. И резкий рост начался после отмены ввозной пошлины на украинское продовольствие — льгота вводилась как мера поддержки украинского народного хозяйства.

«По мнению птицеводов, было бы справедливо, если бы ввозная пошлина не была отменена, но была бы на уровне, который уравновешивает условия производства и не искажает рынок. И чтобы вся собранная ввозная пошлина передавалась в распоряжение правительства Украины. Тогда бы это была прямая экономическая поддержка», — объясняет Гайгалс.

По словам Тома Аушкапса, члена правления крупнейшей в Балтии птицефабрики Balticovo, продукция из третьих стран все время присутствовала на полках магазинов, но в последние два года ее стало еще больше. И участники яичного рынка чувствуют себя в неравном положении — ведь за пределами ЕС и требования пониже, и себестоимость меньше.

Летом этого года после очень интенсивных переговоров и компромиссов Еврокомиссия и Европарламент решили продлить отмену импортных пошлин на производство яиц. Одновременно было решено ввести механизм быстрого реагирования. Он гласит, что при достижении среднего уровня импорта за последние два года ввозная пошлина должна быть уплачена.

Болгария на предстоящем 23 сентября заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства будет просить остановить импорт яиц из Украины в Евросоюз.