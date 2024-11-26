Покупатель: «Чтобы выйти из Rimi теперь нужен чек, а если ничего не купил?»

Портал отмечает, что такая процедура есть не только в магазинах «Rimi», она аналогична и в «Lidl» и «Ikea», однако такое условие есть только на кассах самообслуживания. В сообщении в социальных сетях несколько комментаторов отмечают, что такой порядок существует в Европе уже некоторое время и предназначен для общей безопасности.

Чтобы узнать, как именно работает эта система безопасности, как выйти из магазина, если вы все-таки решили ничего не покупать, и увеличивается ли количество краж в магазинах, журналисты связались с менеджером по связям с общественностью «Rimi Latvia» Ингой Бити.

Она отмечает: «"Rimi" следует тенденциям розничной торговли в мире и Европе, поэтому мы также тестируем определенные решения в наших магазинах. Это специфическое решение уже используется в Европе и кое-где в Латвии. Rimi SM Dzelzavas был первым магазином Rimi, где было опробовано это решение».

Система выхода работает просто – когда покупатель оплачивает покупку в зоне самообслуживания, распечатывается чек со штрих-кодом, который при сканировании открывает ворота выхода. С другой стороны, покупатель, решивший ничего не покупать, может пройти мимо обычных касс. Также при необходимости кассир зоны самообслуживания может открыть ворота на выходе вручную.

Информация, собранная «Рими» о кражах в магазинах, показывает, что общее количество стабильно, но в отдельных магазинах, как правило, есть различия. В крупных магазинах охранники обычно сталкиваются с несколькими кражами в день. В среднем за одну кражу пытаются украсть товар стоимостью 30 евро, но в магазинах с более высоким потоком посетителей, таких как «Рими Ориго», количество краж выше, а средняя стоимость украденного товара ниже - около 8 или 9 евро.

Чаще всего людей ловят при попытке оплатить покупку, включающую в себя гораздо больше товаров, чем представлено на кассе. С другой стороны, топ самых ворованных товаров не изменился – чаще всего крадут алкогольные напитки, кофе, шоколад и косметику или товары, которые можно легко продать на вторичном рынке и получить деньги.

Одним из самых эффективных нововведений в борьбе с кражами в магазинах за последний год стало появление мобильной группы безопасности, которая анализирует видеоархивы, общается с руководством магазина, вычисляет воров в магазинах. Опыт Рими показывает, что чаще всего предыдущие правонарушения выявляются с помощью видеоархива, а при неоднократных попытках совершения кражи лица задерживаются.

ФОТО из соцсети Х

