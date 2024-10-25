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Пока в Латвии вручали новые звёзды «Мишлен», в Литве «звёздный» ресторан закрылся: устали работать бесплатно

Редакция PRESS 25 октября, 2024 12:38

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В Литве закрывается знаменитый столичный ресторан «Gastronomika», попавший в гид «Мишлен». Его шеф-повар и владелец Лютаурас Чепрацкас заявил, что устал работать бесплатно. Он опубликовал сообщение на своей странице в Facebook.

«Я завершаю свою эпоху "fine dining". Ресторан «Gastronomika» закрывается навсегда. Начал я 10 лет назад, но скажу честно – устал. Мне только что исполнилось 50, и я не хочу жалеть о тех N годах, которые я провёл в бессмысленном стрессе, живя для персонала, работая из идеи.

Я устал надеяться, что март будет более щедрым, чем январь или февраль, а сентябрь и октябрь – более щедрыми, чем июль и август...

Может показаться, что доход в 1,028 миллиона евро в год – это очень много, но качество стоит ещё больше, и этого недостаточно, чтобы поддерживать ресторан такого уровня.

Я был полон энтузиазма и веры в то, что мне удастся создать в Литве стандарт “fine dining”, но, к сожалению, события последних лет не благоприятствуют этому. Подводя итог, хочу сказать, что урок преподавателю обходится дороже всего. Мне надоело работать бесплатно или в убыток. Я не буду комментировать экономическую ситуацию в ресторанном бизнесе, потому что те, кто в нём работает, и так всё знают.

Принимая решение о закрытии «Gastronomika», я признаю, что в последние годы привычки обедающих кардинально изменились. Люди уже не хотят того ужина, который накладывает обязательства, а дегустационные ужины уходят в прошлое. Поэтому я вынужден измениться и положить конец своей эпохe fine dining.

Это ошибка и провал? Нет, это реальность, а не иллюзия. Я рассматриваю это как очередной опыт и урок. Перемены – это просто новая возможность измениться и открыть для себя что-то новое.

Я очень благодарен команде «Gastronomika», которая поверила в меня и с которой мы вместе росли и развивались. Я благодарен всем гостям, которые посетили ресторан и получили от него удовольствие. В то же время я приглашаю вас на последний ужин в «Gastronomika»: тех, кто любил нас, и тех, кто до сих пор не знал, какой была «Gastronomika», – написал Л. Чепрацкас в Facebook.

Ресторан «Gastronomika» был включен в гид «Мишлен» в июне 2024 года. Последним днем ресторана стало 28 сентября 2024 года.

В ресторане работало 18 человек.

«Gastronomika» принадлежала Лютаурасу Чепрацкасу и его жене Лауре Чепукайте.

Фото: имиджевое

LRT.lt

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