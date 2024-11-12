Пока на старом «дизеле»: поезда в Болдераю обещают запустить в следующем году

История железнодорожной линии Рига-Болдерая очень давняя. Её открыли еще в XIX веке. Однако пассажиропотока здесь нет уже 65 лет. Идея о том, что перевозку пассажиров все-таки надо восстановить, обсуждалась еще в 2019 году. Тогда первые поезда обещали запустить уже в 2022 году. Однако за этим последовали задержки в реализации проекта.

Нынче Latvijas dzelzceļš планирует завершить необходимые приготовления и запустить линию в следующем году. В планы входит также строительство двух новых станций: в Ильгюциемсе и в Болдерае.

Именно во второй половине 2025 года – когда должно завершиться строительства этих станций – может быть открыт и маршрут для пассажиров. Учитывая, что первая попытка заменить существующие поезда столкнулась с трудностями, в Болдераю сначала будут курсировать старые дизельные поезда. Планируется, что они будут курсировать только в часы-пик: утром и вечером.

Сколько может стоить билет на поезд, ответственные чиновники пока не называют.