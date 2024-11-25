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Пока на саботаж не похоже: министр обороны Литвы об упавшем в Вильнюсе самолёте

Редакция PRESS 25 ноября, 2024 13:08

Мир 0 комментариев

Scanpix/ AP Photo/Mindaugas Kulbis XAZ114

Литовский министр обороны Лауринас Касчюнас не связывает падение грузового самолета DHL в Вильнюсе в понедельник утром с диверсией или террористическим актом.

"Пока нет никаких признаков, никаких фактов, что это был саботаж или террористический акт, если мы говорим о внешнем воздействии на самолет", - сказал Касчюнас журналистам в понедельник.

"Когда официальные лица, которые уже отправились в Сантаришкес, поговорят с выжившими членами экипажа и просмотрят все черные ящики, станет ясно, что произошло. Была ли это техническая ошибка, ошибка пилота или что-то еще", - добавил министр обороны.

По его словам, ответов придется подождать еще немного, и расследование "может занять неделю или около того".

По его словам, оставшиеся в живых члены экипажа самолета готовы говорить, когда им позволит состояние здоровья.

Один гражданин Испании погиб, еще один испанец, немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился в понедельник утром недалеко от аэропорта Вильнюса.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Самолет также зацепил дом, в котором находились 12 человек, но все жильцы спаслись.

После аварии столичная полиция проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего содержания транспортных средств или дорог, а также нарушения правил международных полетов.

Расследованием инцидента занимается отдел по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции, а также сама грузовая компания.

Упавший "Boeing 737" принадлежал испанской авиакомпании "Swift Air" и использовался для перевозки посылок DHL. Он летел из Лейпцига (Германия).

"Я могу сказать, что с этой компанией уже был проведен ряд бесед о внутренних процедурах по защите от подобных сценариев, по управлению рисками. И они, безусловно, должны были сделать свою домашнюю работу", - сказал Касчюнас.

Министр сказал, что не располагает информацией об инциденте от немецких служб, но надеется, что они выйдут на связь и "обмен информацией будет очень хорошим".

В октябре немецкие СМИ сообщили о задержании в Литве Александра Суранова, представившегося Игорем Прудниковым, за отправку самовоспламеняющихся посылок. Мужчина подозревался в отправке четырех устройств из посылочного центра DHL в Вильнюсе.

В начале ноября генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила, что в связи с этими преступлениями были задержаны несколько человек, однако она не уточнила точное число и количество подозреваемых, задержанных в Литве.

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