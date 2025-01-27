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«Пока мы думаем, люди сами протаптывают тропинки»: в Риге задумались о будущем бывшей свалки

Редакция PRESS 27 января, 2025 09:54

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LETA

Рижская дума разрабатывает план благоустройства холма Дрейлиню, или Дрейлинькалнса, сообщил агентству LETA председатель Комитета жилищного и экологического строительства Рижской думы Виесур Зепс.

В данном случае речь идет не столько о деньгах, сколько о способности реализовать проект, поскольку требуется особое отношение.

«Это всё-таки когда-то была свалка, хотя и хорошо покрытая защитным слоем. Пока мы с Государственным управлением окружающей среды внимательно думаем, что можно и что нельзя делать, люди делают свой выбор и сами протаптывают тропинки. Наша задача — благоустроить инфраструктуру, чтобы эти выборы людей направляли в правильном направлении», — сказал он, признав, что на этом холме можно устроить лыжню, но нельзя проводить бурения и повреждать мембрану покрытия. В городском бюджете предусмотрено финансирование для создания лыжной трассы с рельефом, но в этом году для этого нет подходящих погодных условий, пояснил председатель комитета.

Летом, в свою очередь, там можно будет оборудовать велосипедную трассу со спусками. Идея заключается в том, чтобы постепенно развивать холм, учитывая, что делать там нельзя. Главное, чтобы не было повреждено верхнее покрытие и чтобы под него не попадал дождь, который может попасть в грунтовые воды. Поэтому у подножия холма установлены станции мониторинга, и ситуация контролируется.

Зепс сообщил, что холм оседает уже десять лет, и в этом году были проведены различные измерения. Уже видно, что максимальное оседание холма произошло, и с точки зрения экспертов, он уже достаточно стабилен.

«Также рассчитывается, какие допустимые нагрузки, например, какое тяжелое оборудование и какого типа техника могут заехать на холм для проведения работ по благоустройству. Мы всё это оцениваем, поскольку в ближайшем окружении нет альтернативных мест для отдыха на свежем воздухе, и поэтому это место очень востребовано», — сказал он.

В начале года планируется разработать концепцию, консультируясь с местными жителями и техническими экспертами, о том, что можно было бы устроить на холме и в его окрестностях. Следующим шагом будет проект благоустройства.

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