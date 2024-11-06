Похоже на то, что Трамп снова станет президентом США — латвийский эксперт

Он пояснил, что сейчас Трамп имеет явное преимущество перед своей соперницей, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, а также ему удалось увеличить свою поддержку по сравнению с выборами четырехлетней давности. Демократы в настоящее время все еще надеются на голоса на крупных избирательных участках, а также на голосование по почте, которое позволило бы им «вырвать победу из рук Трампа».

Хотя в Европе в целом сложился более негативный образ Трампа, то, что слышат о политике его избиратели в США, существенно отличается от того, что рассказывают СМИ Европы и Латвии. Американские СМИ, поддерживающие кандидата от Республиканской партии, не говорят о его плохой репутации, а подчеркивают хорошие вещи. Кроме того, граждан США больше волнует внутренняя политика – экономика и социальные проблемы, в том числе цены в магазинах. «Люди хотят перемен, и именно поэтому они просто против демократов, а не за Трампа как такового», — резюмировал Хирш.

"Часть избирателей не слышат радикальных заявлений Трампа", - подчеркнул Хирш, отметив, что текущие результаты показывают популярность политика среди взрослых в сельской местности, где люди больше придерживаются традиционных ценностей и не чувствуют себя услышанными со стороны демократов.

Эксперт прогнозирует, что "гораздо более радикальной и странной внутренней политики" можно ожидать, если республиканцы получат контроль над Конгрессом. Победа Трампа может также существенно подорвать демократический государственный аппарат, а также способствовать раздорам между партнерами по НАТО, которые извлекли уроки из предыдущего президентства Трампа и вложили больше средств в собственную оборону.

Поддержка Украины, скорее всего, уменьшится, если победит Трамп.

«Будущее демократии не выглядит радужным. Существуют обоснованные опасения по поводу эрозии демократии», - сказал Хирш.

Он не считает, что результаты выборов могут вызвать огромные волнения в обществе - службы США извлекли уроки из предыдущего опыта и подготовились к таким вероятностям.

По имеющимся данным, на состоявшихся во вторник выборах президента США кандидат от республиканской партии Дональд Трамп набрал не менее 246 голосов выборщиков, а его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис - 187 голосов выборщиков, по оценкам CNN и BBC.

Подсчет голосов продолжается.