Неожиданная реакция американцев на гибель страховщика-миллионера

Предполагаемого убийцу стали называть героем еще до того, как его имя назвала полиция, а многие признались, что испытали если не радость, то удовлетворение, узнав о гибели страховщика-миллионера.

Причина такого отклика — в сильнейшем недовольстве (если не сказать ярости) множества американцев тем, как работают медицинские страховые компании и в целом система здравоохранения в США. Доходы страховщиков растут — и это на фоне множества отказов клиентам в оплате расходов на лечение.

И возвращение в Белый дом Дональда Трампа вряд ли сильно изменит ситуацию.

«Соболезнования? Только после предварительного одобрения страховой компании». «Причина смерти — отравление свинцом. В возмещении расходов на лечение отказано». «Извините, но эмпатия не входит в список доступных вам по страховке услуг».

Эти и еще более циничные комментарии, пародирующие типичные фразы из отказов в страховых выплатах, пользователи соцсетей оставили под статьями и видео о расследовании убийства Брайана Томпсона, которое произошло в минувшую среду, 4 декабря.

Убийца в черном смертельно ранил 50-летнего Томпсона в центре Нью-Йорка, у отеля Hilton и скрылся с места преступления на электровелосипеде. Полиция, как сообщили несколько медиа со ссылкой на правоохранителей, нашла гильзы, на которых якобы были маркером написаны слова Deny, Defend, Depose (Отказывай, Защищайся, Устраняй).

Эти глаголы отчасти раскрыли мотивы преступника, которые официально до сих пор не объявлены. Они отсылают к известной фразе Delay, Deny, Defend (Затягивай. Отказывай. Защищайся) — она, в представлении обывателей, описывает тактику медицинских страховых, когда те пытаются избежать компенсации медицинских расходов своих клиентов: «Затягивай с выплатами; отказывай в удовлетворении обоснованных требований; защищайся, инициируя долгоиграющие разбирательства».

Книга с таким названием о том, как страховые минимизируют выплаты, вышла в 2010 году и на фоне новостей об убийстве Томпсона вернулась в специализированный список бестселлеров на Amazon.

Полиция смогла вычислить и задержать предполагаемого убийцу Томпсона только через несколько дней. Им оказался 26-летний Луиджи Манджоне, выпускник университета из престижной Лиги Плюща, член благополучной и состоятельной семьи. Его соцсети дают основания предполагать, что он считал себя противником «корпоративной Америки» и даже сочувствовал террористам.

Но еще до того, как полицейские назвали имя подозреваемого, на маркетплейсах появились футболки, толстовки, бейсболки и другие товары, цитирующие надписи на пулях, а еще неизвестного тогда убийцу в соцсетях стали называть героем.

А когда спустя несколько дней сотрудник McDonald's в штате Пенсильвания узнал в одном из посетителей человека, чьи фото распространила полиция Нью-Йорка, и сообщил о нем правоохранителям, в аккаунтах McDonald's стали появляться фотографии того самого фастфуда и комментарии вроде «Герой Америки, не ходи сюда, здесь тебя предадут», обнаружил Newsweek.

В свою очередь, UnitedHealth Group, куда входила компания, которую возглавлял Томпсон, была вынуждена ограничить возможность писать комментарии под постами о его гибели в своих официальных аккаунтах в соцсетях после того, как пользователи оставили под ними тысячи смайликов и даже аплодирующих эмодзи.

«Тут читатель должен, наверное, задаться вопросом — что, скажите на милость, происходит с нашей страной, если люди открыто радуются хладнокровному убийству человека, хорошего работника и добропорядочного отца семейства? Человека убили, а вы смеетесь? — пишет автор эссе в журнале New Yorker Джиа Толентино. — Дело в том, что для большинства американцев компании вроде UnitedHealth в куда большей степени символизируют не доступ к медицинской помощи, а серьезную преграду на пути к ней».

Чем известна UnitedHealthcare

Компания, которую возглавлял Томпсон, входит в консорциум UnitedHealth Group. Он занимает восьмое место в мировом рейтинге Fortune 500 за 2024 год, который ранжирует компании в зависимости от их годового дохода (Apple, например, всего на одну строку выше). Это единственная страховая группа, которая стоит так высоко в этом списке. В UnitedHealthcare застрахованы порядка 50 млн работающих американцев.

Томпсон проработал в UnitedHealthcare больше 20 лет, в 2021 году возглавил ее, и за это время прибыль компании выросла на треть. Вознаграждение самого Томпсона за 2023 год превысило 10 млн долларов.

Томпсон ранее уже получал угрозы, рассказала его вдова телеканалу NBC: «Почему? Не знаю, может быть, из-за [отказа] выплат? Я не знаю подробностей, знаю только, что, по его словам, несколько человек ему угрожали».

США тратит на здравоохранение куда больше, чем страны с сопоставимыми экономиками, но повышенные расходы не означают большую доступность или более высокое качество помощи, отмечают аналитики Peterson-KFF — НКО, которое специализируется на мониторинге и сравнительном анализе работы системы здравоохранения в США. Американцы реже посещают врачей, даже общего профиля, дольше ждут приема и быстрее выписываются из больниц, чем жители многих других развитых стран, хотя расценки на услуги для них, как правило, куда выше, чем в Европе.

Чтобы оплачивать лечение, большинству американцев приходится полагаться на медицинское страхование. Для большей части жителей страны это страховки частных медицинских страховых компаний, которые в той или иной степени оплачивает работодатель, а для тех, кто не работает и не может себе позволить купить страховку самостоятельно — федеральные программы Medicaid и Medicare.

Но даже наличие страховки не решает все потенциальные проблемы с медицинской помощью. Доплаты, вычеты, лимиты и другие ограничения означают, что за многие услуги даже застрахованным американцам нужно доплачивать из своего кармана — иногда тысячи долларов.

Кроме того, страховая может отказать в выплате по самым разным причинам (многие из них упомянуты в саркастических шутках об убийстве Томпсона), и тогда все счета придется оплачивать самому пациенту.

«Контекст»

«Система медстрахования в США невероятно сложная, разобраться, что покрывает страховка, а что — нет, само по себе довольно непросто, — поясняет Сара Коллинз, старший сотрудник в исследовательском центре Commonwealth Fund, специализирующемся на изучении доступности медпомощи. — Вам может казаться, что у вас все хорошо, но только до того момента, когда вы заболели и вам нужна ваша страховка».

Как показало недавнее исследование центра, 45% застрахованных американцев получали счет за услуги, которые, как они считали, покрывает страховка. У 17% респондентов, то есть у каждого шестого, были случаи, когда страховщик отказывал в оплате лечения, которое было назначено непосредственно лечащим врачом.

Доля отказов в страховых выплатах у UnitedHealthcare достигает трети от всех заявок, 32% — это максимум среди страховых компаний и вдвое больше среднего для индустрии показателя, отмечает Forbes (сама фирма это отрицает, хотя расчеты базируются на ее статистике).

В этом случае расходы ложатся на плечи самих пациентов и часто оказываются непомерными. Счета, которые выставляют пациентам после отказа страховой, нередко имеют мало общего с непосредственными расходами клиник, отмечает Коллинз.

По ее словам, сейчас в США сложилась уникальная, характерная только для этой страны ситуация профильного долгового кризиса, а именно — медицинского: люди оказываются в долговой яме из-за неподъемных счетов на лечение. Невозможность оплатить медицинские долги — самая популярная причина для объявления личного банкротства в США, напоминает Yahoo!Finance.

Сразу в гроб или в долгах до гроба

Многие истории пациентов, получивших отказ от страховой, выглядят как настоящие драмы. Вот, например, две таких рассказа, которые приводит портал Yahoo!Life.

Женщина и ее муж получили тяжелые травмы в автомобильной аварии, виновником которой был водитель другой машины. Страховая, UnitedHealthacare, заявила, что оплатит только два дня реанимации для мужчины, и требовала затем выписать его. Этого не случилось только потому, что он был в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких, объяснила женщина.

«Нет слов, чтобы сказать, сколько переживаний добавила страховая к тому ужасу, который мы уже пережили в аварии», — написала она. Впоследствии семья выиграла суд у виновника аварии, но UnitedHealthcare отсудила все деньги, которые мужчина и его жена получили в качестве компенсации.

А вот вторая история. Беременная Элли обратилась к врачу с жалобой на сильную боль в животе, но тот отправил ее домой, объяснив боль инфекцией мочевыводящих путей. Спустя несколько часов другой врач диагностировал у нее острый аппендицит, и скорая отвезла ее в госпиталь в Сент-Луисе. Женщину прооперировали, ребенок пережил операцию, но прожил всего сутки, появившись на свет сильно недоношенным. Практически сразу после этого Элли понадобилась другая экстренная операция из-за закупорки артерии, во время которой она сама чуть не умерла.

Страховая компания, Cygna, отказалась компенсировать ей стоимость лечения, потому что больница, куда ее отправили, не входила в список медицинских учреждений, с которыми она сотрудничает. Объяснения Элли, что ее туда отвезла вызванная врачом скорая, а сама она была в это время в полубессознательном состоянии, не помогли. По словам женщины, выставленный больницей счет превышает стоимость дома, в котором они с мужем живут, и чтобы выплатить долг, им понадобится 20 или 30 лет, считает Элли. Она рассматривает вариант объявления себя банкротом, но пока судится со страховой, хотя считает, что шансы ее невелики.

Таких историй множество, отмечает Yahoo!Life, и иногда они буквально ставят пациентов перед выбором: умереть или остаться в живых, но до гробовой доски быть в долгах за лечение.

Летом 2024 года клиенты UnitedHealthcare, которым отказали в выплатах, устроили акцию протеста у головного офиса группы в Миннесоте. Они принесли к зданию картонный гроб. Несколько человек были арестованы. После убийства Брайана Томпсона активисты-организаторы той акции заявили, что поддерживают только мирные, демократические формы протеста и осуждают насильственные, но при этом призвали власти бороться не только с вооруженным насилием, но и с проблемой отказов страховых платить по счетам своих клиентов.

Проблема не только пациентов

От злоупотреблений страховщиков не защищены и государственные программы Medicare и Medicaid. Недавнее масштабное расследование Wall Street Journal вскрыло манипуляции страховщиков для увеличения фиксированных платежей из бюджета за медпомощь пенсионерам в рамках программы Medicare Advantage. Для этого специально нанятые страховыми компаниями медицинские сотрудники бесплатно приезжали на дом к пожилым американцам и по итогам визита «диагностировали» у них какое-нибудь хроническое заболевание вроде диабета, что автоматически повышало цену их страховки, оплачиваемой государством, а кроме того, давало возможность завышать стоимость лечения ассоциированных с ними заболеваний (например, диабетической катаракты), которых у пациентов, возможно, вовсе не было.

В этих манипуляциях, причем в числе лидеров, оказалась замешана и UnitedHealthcare, отмечала Wall Street Journal (страховщики назвали расследование газеты «неточным и предвзятым»).

Переплаты страховщикам, по оценке авторов расследования, могли достигать 50 млрд долларов в год.

Куда смотрит правительство

Растерянность, недовольство, гнев и даже ненависть — такие определения используют американские медиа для описания отношения многих американцев к страховщикам и в целом к системе здравоохранения в стране. И это началось не вчера.

«Это так типично для американцев — убийство страховщика и злорадство по этому поводу, — писал Atlantic.

— Это отвратительно».

«Нельзя превозносить убийцу, — заявил Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, где задержали Манджоне. — Он убийца, а не герой».

«Мы ни в коем случае не оправдываем насилие и понимаем, что оно не решает проблему, но стоит сказать, что эта моментальная инстинктивная реакция общества должна стать тревожным сигналом для индустрии медстрахования, — сказала корреспондент Wall Street Journal в Белом доме Энни Лински в эфире CNN. — И если это не приведет в чувство страховщиков, то наверняка не останется незамеченным в Конгрессе».

В следующем году республиканцам, которые по итогам выборов в ноябре 2024 года получили большинство в обеих палатах парламента, предстоит решить вопрос продления программы субсидий в рамках Obamacare, или программы доступной помощи (Affordable Care Act), сократившей число незастрахованных американцев. В противном случае их доля (сейчас это порядка 8%) может снова вырасти.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом тоже значительно повлияет и на ситуацию в здравоохранении, отмечали аналитики PWC в тематическом обзоре. Выступающий, как и большинство республиканцев, за сокращение госрегулирования и расходов, Трамп может проводить такую же политику и в сфере здравоохранения — в частности, лоббировать урезание расходов на госпрограммы медпомощи. Но со времен первого срока его настрой изменился, и вряд ли теперь он, как в 2016-м, станет призывать к полному отказу от Obamacare, считают эксперты PWC.

Но это не касается ситуации в частном медстраховании, уровень недовольства которым так наглядно продемонстрировала реакция американцев на убийство Брайана Томпсона. О настроениях в самом мире страховщиков может говорить другая отраслевая новость, менее драматичная, но тоже не оставшаяся незамеченной. Незадолго до убийства Томпсона компания Anthem Blue Cross Blue Shield сообщила, что в 2025 году не будет оплачивать пациентам дополнительную анестезию, если операция продлится дольше, чем было запланировано и одобрено страховщиками.

Возмущение инициативой успели высказать и анестезиологи, и конгрессмены от штатов, где работает страховая компания. О решении отказаться от идеи страховая объявила на следующий день после убийства Томпсона.