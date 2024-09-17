Погранохрана не могла защитить Латвию от российского беспилотника: министр

Он пояснил, что пограничная охрана в первую очередь пытается предотвратить гражданскую, а не военную угрозу. По словам политика, контрабандисты и нелегальные нарушители границы в основном используют другие типы беспилотников.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа "Шахед" упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.

