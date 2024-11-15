Пограничники развернули 11 вагонов с заплесневелым кормом из России

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал председатель правления этой общественной организации Рихард Бунка. И поделился одной любопытной историей из практики юристов.