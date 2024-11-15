Пограничники развернули 11 вагонов с заплесневелым кормом из России

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.
Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.