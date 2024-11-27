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Погорячились? Присутствие банков в регионах будет расширено

Редакция PRESS 27 ноября, 2024 13:34

Бизнес 0 комментариев

Банк Латвии (БЛ) разработал правила предоставления финансовых услуг на местах, которые обеспечат более широкое присутствие банков в регионах Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

С учетом того, что за последние 10 лет количество отделений по обслуживанию клиентов в Латвии сокращалось самыми быстрыми темпами среди стран еврозоны, инициатива направлена на поддержание баланса между дигитализацией и личного оказания услуг тем жителям Латвии и предпринимателям в регионах, которые по-прежнему в них нуждаются, но находятся слишком далеко от отделений банков.

Как подчеркнул президент БЛ Мартиньш Казакс, это решение повысит доступность финансовых услуг в регионах. Это важно, поскольку банки переходят на цифровые решения быстрее, чем люди и предприятия, что создает разрыв между банками и их клиентами. Этим решением Банк Латвии намерен улучшить ситуацию, так как доступность финансовых услуг является одним из краеугольных камней роста экономики.

По данным Банка Латвии, в конце 2013 года у банков было 319 отделений обслуживания клиентов, а в октябре 2024 года - всего 69.

По данным опроса латвийских предприятий, проведенного летом 2024 года по заказу Банка Латвии компанией "Rait", 28% предпринимателей считают, что банки работают стандартно и бюрократично, не учитывая специфические потребности бизнеса. 12% предпринимателей считают, что отсутствие филиалов в регионах и личных консультаций снижает возможности взаимовыгодного сотрудничества, а 34% не удовлетворены плохой доступностью филиалов.

Новые правила устанавливают требования к банкам по предоставлению услуг на месте. Они будут распространяться на те банки, деятельность которых ориентирована на предоставление широкого спектра услуг населению. Также эти банки будут отвечать за обеспечение инфраструктуры банкоматов. В текущей рыночной ситуации это четыре крупнейших кредитных учреждения Латвии - "Swedbank", "SEB banka", "Citadele" и латвийский филиал "Luminor Bank".

Правила предусматривают, что банк должен предоставлять услуги на месте в городах государственного значения и центрах крупных регионов (с населением не менее 25 000 человек), если клиентами банка являются не менее 20% населения города или региона и в радиусе 40 километров нет постоянного отделения по обслуживанию клиентов.

В других краевых центрах банки должны быть представлены, но могут не иметь постоянного отделения для обслуживания клиентов, а обслуживать клиентов по запросу.

Правила и их практическое применение планируется регулярно пересматривать, при необходимости уточняя критерии и условия. У банков будет свобода выбора наиболее подходящего способа организации предоставления услуг, и ожидается, что они также будут сотрудничать с самоуправлениями.

В пятницу, 29 ноября, представители БЛ встретятся с представителями Латвийского союза самоуправлений, чтобы разъяснить новые правила.

Новые требования банки будут обязаны выполнять с 1 января 2026 года.

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