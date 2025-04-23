Погоня, по коням: как в Курземе пьяного мотоциклиста ловили

Полицейские попытались остановить нарушителя, используя спецсигналы и громкоговоритель, но водитель проигнорировал приказ и попытался скрыться. После неоднократных предупреждений, стражи правопорядка были вынуждены перегородить ему путь служебной машиной.

Как выяснилось, мотоциклист не имел водительских прав, находился в сильном алкогольном опьянении — алкотестер показал 2,76 промилле. Более того, транспортное средство не было зарегистрировано, не проходило техосмотр и не имело обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA).

Против мужчины возбуждено уголовное дело за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Также начаты семь административных процессов за следующие правонарушения: вождение без прав, при наличии запрета на управление транспортом; отсутствие внешнего освещения; отсутствие шлема; участие в дорожном движении на незарегистрированном транспортном средстве; отсутствие техосмотра; отсутствие обязательной страховки; неповиновение законным требованиям полиции остановиться.

Мужчину оштрафовали по всем административным статьям, сумма штрафа составила более 1400 евро, а также его лишили водительских прав на пять лет, то есть он не сможет их получить в течение пяти лет. Расследование возбужденного уголовного дела продолжается.

Фото: иллюстративное