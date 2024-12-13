Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 13. Декабря Завтра: Lucija, Veldze

Погодные условия до конца декабря будут определяться циклонами

© LETA 13 декабря, 2024 09:13

Новости Латвии 0 комментариев

Погодные условия в Латвии с конца этой недели будут определяться в основном циклонами, поэтому ожидаются снег, дождь и порывистый ветер, а температура воздуха временами может достигать рекордных отметок, прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье будет преимущественно облачно, временами ожидается снег и дождь, температура воздуха составит -5...+5 градусов. Усилится юго-западный ветер, в воскресенье - северо-западный. На побережье ожидаются порывы до 19 метров в секунду, в воскресенье - до 23 метров в секунду.

Согласно прогнозам "Global Forecast System", в понедельник утром на востоке страны ожидается снегопад и метель, в Курземе потеплеет до +7...+9 градусов, а западный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 18-23 метров в секунду.

Далее также часто ожидаются осадки, сильный ветер и значительные колебания температуры. Похожие погодные условия прогнозируются и на Рождество.

До конца года небольшие морозы будут чередоваться с сильными оттепелями, при этом могут быть побиты рекорды тепла. Уровень воды в море и реках повысится, а некоторые реки, особенно в Курземе и на западе Видземе, могут выйти из берегов.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Это будут очень длинные выходные: донорский центр призывает латвийцев пополнить запасы крови для больниц

Новости Латвии 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) призывает жителей Латвии помочь пополнить запасы крови в преддверии праздников, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) призывает жителей Латвии помочь пополнить запасы крови в преддверии праздников, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Читать
Загрузка

«Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются»: Кудорс о русском языке посольства США

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

«Американцы все еще не понимают нашей ситуации. Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются, потому что США - влиятельная страна», - прокомментировал политический аналитик Андис Кудорс создание посольством США Телеграм-канал на русском языке в интервью «Неаткариге».

«Американцы все еще не понимают нашей ситуации. Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются, потому что США - влиятельная страна», - прокомментировал политический аналитик Андис Кудорс создание посольством США Телеграм-канал на русском языке в интервью «Неаткариге».

Читать

Империи наносят ответный удар: сколько лет осталось до полной исламизации Британии?

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

"Когда-то Великобритания была колоссом, охватившим весь мир своей железной хваткой. Говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Но сегодня это солнце, кажется, заходит даже над самой Британией — той самой, кельтской, римской, англо-саксонской и нормандской, что возвысилась до небывалого величия, стала образцом для Запада и дала начало Америке, - пишет Андреа Видбург в журнале American Thinker. - Символом её неизбежного заката стало имя, которое чаще всего дают новорожденным в Англии и Уэльсе: Мухаммед. Будущее за теми, кто растёт и множится, пока коренные британцы хлопают глазами.

"Когда-то Великобритания была колоссом, охватившим весь мир своей железной хваткой. Говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Но сегодня это солнце, кажется, заходит даже над самой Британией — той самой, кельтской, римской, англо-саксонской и нормандской, что возвысилась до небывалого величия, стала образцом для Запада и дала начало Америке, - пишет Андреа Видбург в журнале American Thinker. - Символом её неизбежного заката стало имя, которое чаще всего дают новорожденным в Англии и Уэльсе: Мухаммед. Будущее за теми, кто растёт и множится, пока коренные британцы хлопают глазами.

Читать

Вот он — рабский труд: насколько в Латвии низко ценятся профессиональные переводчики

Важно 11:55

Важно 0 комментариев

Продолжая цикл статей о том, сколько в Латвии реально зарабатывают люди разных профессий, публикуем письмо читательница портала la.lv Санты, которая работает переводчиком.

Продолжая цикл статей о том, сколько в Латвии реально зарабатывают люди разных профессий, публикуем письмо читательница портала la.lv Санты, которая работает переводчиком.

Читать

Из британской студентки — в жёны сирийского президента: кто такая Асма Асад?

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Сирия — главный партнер России на Ближнем Востоке — после 13 лет войны лежит в руинах. Все, что от нее осталось, цепко держат в своих руках всего несколько человек. Среди них — Асма Асад, жена сирийского президента Башара Асада.

Сирия — главный партнер России на Ближнем Востоке — после 13 лет войны лежит в руинах. Все, что от нее осталось, цепко держат в своих руках всего несколько человек. Среди них — Асма Асад, жена сирийского президента Башара Асада.

Читать

Где ты, латвийский Милей, способный жёстко урезать аппетиты бюрократии? Его у нас не будет — и вот почему

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

«Каждый, кто интересуется мировой политикой, наверняка видел фотографию Хавьера Милея с бензопилой над головой. В своих предвыборных роликах он обещал урезать ею раздутый до безобразия бюрократический аппарат Аргентины. В отличие от наших мастеров  обещать и не выполнять, Милей энергично взялся за дело, - пишет в «Неаткариге» Бен Латковскис, отмечая годовщину прихода Милея на пост президента Аргентины.

«Каждый, кто интересуется мировой политикой, наверняка видел фотографию Хавьера Милея с бензопилой над головой. В своих предвыборных роликах он обещал урезать ею раздутый до безобразия бюрократический аппарат Аргентины. В отличие от наших мастеров  обещать и не выполнять, Милей энергично взялся за дело, - пишет в «Неаткариге» Бен Латковскис, отмечая годовщину прихода Милея на пост президента Аргентины.

Читать

«Теперь лежит, как овощ»: трагические последствия того, что за вызов «неотложки» приходится платить

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

Майрита поделилась в социальных сетях трагической историей, связанной со здравоохранением в Латвии. Она не скрывает своего возмущения из-за того, что мужчина остался «лежать в кровати, как овощ», потому что у его семьи не было денег заплатить за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Майрита поделилась в социальных сетях трагической историей, связанной со здравоохранением в Латвии. Она не скрывает своего возмущения из-за того, что мужчина остался «лежать в кровати, как овощ», потому что у его семьи не было денег заплатить за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Читать