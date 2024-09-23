Погода становится все более осенней: на следующей неделе ожидаются дожди

С понедельника постепенно начнет усиливаться влияние циклона, в начале недели еще будет сухо, а в середине недели уже ожидается, что пройдет дождь и ветер усилится.

В понедельник будет преимущественно облачно, но солнце иногда будет показываться. Осадков не ожидается, ветер все еще слабый. Ночью температура воздуха упадет до +9-14 градусов, на северо-востоке до +4-9 градусов, местами возможны заморозки при падении температуры на поверхности травы до 0...-1 градуса. В светлое время суток по-прежнему будет относительно тепло - от +17 до +22 градусов.

Во вторник небо прояснится, осадков не ожидается. Ночью будет немного теплее, чем в предыдущую ночь, - от +10 до +15 градусов. Днем ожидается приятная теплая погода, температура воздуха достигнет +20-23 градусов.

В ночь на среду Латвию пересечет зона осадков с запада и принесет с собой дождь. Он продолжится и днем, причем ожидается, что он будет идти на большей части территории страны. Ветер постепенно усилится и будет дуть с юга, порывы достигнут 15 м/с. Температура воздуха ночью - от +11 до +16 градусов, днем от +17 до +20 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в конце недели дожди будут идти чаще, по-прежнему будет дуть порывистый ветер, температура воздуха постепенно станет снижаться, ночью местами на траве могут образоваться заморозки.