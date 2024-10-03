Погода на пятницу: дождливая пора — очей очарование

Небо будет облачным, в Курземе местами с прояснениями. Видимость во многих местах будет снижена из-за тумана. Температура опустится до +5...+10 градусов при слабом северном-северо-восточном ветре.

Днем на западе и в центральной части страны будет светить солнце, а на востоке преобладать облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов.

В Риге в пятницу ночь будет дождливой, с легким ветром и температурой воздуха +8 градусов. Днем возможен лишь кратковременный дождь, солнце будет светить сквозь облака, ветер будет дуть с севера от медленного до умеренного, а столбик термометра поднимется до +12 градусов.