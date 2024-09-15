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«Поезд опаздывал на 45 минут, у детей сел телефон…» — почему ViVi опаздывает даже летом?

la.lv 15 сентября, 2024 15:45

Латышские СМИ 0 комментариев

Недавно в редакцию LA.LV поступило письмо от читателя, оказавшегося в неприятной ситуации в связи с опозданием поезда.

Он рассказывает, что его дети (1-й и 8-й класс) ехали одни на поезде из Царникавы в Ригу, где отец ждал их на конечной станции. Эта поездка вызвала очень сильную тревогу, и вот почему.

"Увы, хорошо спланированная поездка у всех нас завершилась основательным стрессом. Я заранее поехал на станцию встречать их, потому что сын впервые ехал в поезде без родителей. Дочь перед выездом успела сказать, что у нее скоро сядет телефон. Стою и жду на станции, а их все нет и нет... Нечего и говорить, что за эти полчаса с лишним, пока поезд все не шел, я испытал ужасные и тревожные ощущения.

Слава Богу, все закончилось хорошо, после 45-минутного опоздания поезд пришел, но хотелось бы выяснить, какова на сей раз была причина? Еще не зима, нет сильных минусов, нет бури и упавших деревьев, летней жары тоже нет - что на этот раз?" - недоумевает читатель.

Оказалось, что причиной была техническая неисправность. Как ответил руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Эдгар Бутанс, "9 сентября во время земляных работ был поврежден магистральный кабель, в результате чего было нарушено движение поездов на железнодорожной линии Рига - Скулте".

Представитель Vivi рассказал также, что предприятие активно общается на разных платформах, чтобы общественность всегда была в курсе случаев, когда поезда выбиваются из графика.

Сообщение о том, что поезд опаздывает, было и на сайте, и в мобильном приложении Vivi, а также в профилях Vivi и Latvijas dzelzceļš в соцсети "Х". Информация была передана и в другие СМИ, которые ее перепубликовали.

Кроме того, подробнее узнать об опозданиях всегда можно на станционных табло, персонал также информирует о происходящем в конкретном поезде.

Еще представитель Vivi напомнил о возможности позвонить на круглосуточный бесплатный телефон 8760 или посетить ближайший центр обслуживания клиентов Vivi.

"В данный момент мы работаем над рядом новых решений, чтобы еще более оповещать пассажиров в будущем", - заявил Бутанс.

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