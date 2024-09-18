Поехал на машине: в Белоруссии задержан еще один гражданин Латвии

Baltkrievijā, iespējams, aizturēts Latvijas pilsonis, vēsta biedrība @free_Belarus_lv.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 17, 2024
Emīls Asaris ar automašīnu devies uz Baltkrieviju, un kopš tā laika ar viņu nav bijis iespējams sazināties. @Valsts_policija ir informēta par šo situāciju. pic.twitter.com/DmFvvCyhLw
Пресс-секретарь МИД Диана Эглите подтвердила, не назвав имени и фамилии человека, что в министерстве известно о возможном инциденте - на данный момент получено сообщение от родственников мужчины о его возможном задержании в Белоруссии.
Консульство Латвии в Витебске обратилось к белорусским властям с просьбой уточнить информацию. Пока что подробностей дела нет. Как подчеркнули в МИД, следует также учитывать, что согласно Венской конвенции о консульских сношениях задержанный может выбирать, информировать ли страну своего гражданства о факте задержания.
В МИД подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в Белоруссии и России очень ограничены, обмен информацией происходит очень медленно. Сотрудничество Латвии с Белоруссией в юридических вопросах сведено к минимуму.
Как отметила Эглите, хотя Латвия неоднократно призывала своих граждан не ездить в Белоруссию, поскольку это рискованно, граждане Латвии продолжают въезжать в эту страну.
По данным министерства, в 2022 году в Беларуси были задержаны 13 граждан Латвии, в 2023 году - 15, а в этом году - уже 11.