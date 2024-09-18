Поехал на машине: в Белоруссии задержан еще один гражданин Латвии

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите подтвердила, не назвав имени и фамилии человека, что в министерстве известно о возможном инциденте - на данный момент получено сообщение от родственников мужчины о его возможном задержании в Белоруссии.

Консульство Латвии в Витебске обратилось к белорусским властям с просьбой уточнить информацию. Пока что подробностей дела нет. Как подчеркнули в МИД, следует также учитывать, что согласно Венской конвенции о консульских сношениях задержанный может выбирать, информировать ли страну своего гражданства о факте задержания.

В МИД подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в Белоруссии и России очень ограничены, обмен информацией происходит очень медленно. Сотрудничество Латвии с Белоруссией в юридических вопросах сведено к минимуму.

Как отметила Эглите, хотя Латвия неоднократно призывала своих граждан не ездить в Белоруссию, поскольку это рискованно, граждане Латвии продолжают въезжать в эту страну.

По данным министерства, в 2022 году в Беларуси были задержаны 13 граждан Латвии, в 2023 году - 15, а в этом году - уже 11.