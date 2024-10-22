Подсчитали, сколько детей оставили в латвийских Baby Box за 15 лет

В этом году было оставлено четыре ребенка, что «больше, чем в последние годы, но не в целом, потому что в среднем ежегодно в специально оборудованных местах для анонимного отказа от ребёнка оставляют не менее трех-пяти детей», - сказала Лаура Цвирбуле, руководитель проекта «Baby Box - место для жизни ребенка».

В прошлом году в Baby Box был помещен один ребенок, в 2022 году - четыре, а в 2021-м - три.

Хотя в этом году не наблюдается значительного увеличения количества детей, помещенных в Baby Box, руководитель проекта обеспокоена ситуацией, сложившейся в этом году. Вызывает опасения тот факт, что два малыша в Латвии были найдены мертвыми, выброшенными на помойку. таких трагических случаев не наблюдалось в стране уже много лет.

Одной из причин этого представители «Baby Box» называют то, что после вступления в силу Европейского регламента по данным информация о детях, оставленных в специально оборудованных местах, перестала активно обнародоваться. Это означает, что в течение нескольких лет не имелось достаточно информации о «Baby Box» и целевая аудитория охвачена не была, говорит Звирбуле, предполагая, что выросло целое поколение, которое ничего не знает о 15-летнем существовании «Baby Box».

В последние годы больше всего младенцев было оставлено в рижском бэби-боксе, затем в Мадоне.

В бэби-боксах оставляют малышей разного возраста и в разных условиях. Иногда младенцев оставляют с табличками, одеждой, а в некоторых случаях даже с информацией о прививках. В других же случаях оставленным детям «только что перерезал пуповину».

По словам Звирбуле, недавние случаи отказа от детей в Мадоне и Риге неоднократно подтверждали необходимость создания бэби-боксов - младенцев зачастую оставляли голыми сразу после рождения, завернутыми в тонкое одеяло, без одежды и опознавательных знаков.



По ее словам, несколько лет назад в Риге в бэби-боксе обнаружили младенца, завернутого в грязную, промасленную мужскую куртку - можно было понять, что «ребенка собираются выбросить на помойку».

Этот и подобные случаи только подтверждают необходимость бэби-бокса, поскольку состояние, в котором некоторые младенцы остаются в нем, говорит о том, какое «значение» им придают перед использованием бэби-бокса. Статус ребенка, помещенного без сопроводительных документов, - «подкидыш», что означает, что он свободен для усыновления. Если у ребенка нет признаков жестокого обращения, уголовное дело не возбуждается. За 15 лет не было выявлено ни одного случая насилия над брошенными младенцами.

В редких случаях, с разрешения Сиротского суда, родители забирали детей обратно. Одна мать сообщила в электронном письме, что, как только она услышала щелчок закрывающейся дверцы бэби-бокса, сразу же пожалела о своем выборе и в течение 24 часов обратилась в полицию и Сиротский суд, чтобы забрать своего ребенка. В данной ситуации ей это удалось, но в каждом муниципалитете действуют свои правила, касающиеся периода, предшествующего усыновлению, или времени, необходимого для усыновления младенца.

По словам Звирбуле, период предварительного усыновления в муниципалитетах обычно составляет от одного до четырех месяцев, и именно в этот период биологические родители могут попытаться вернуть брошенных детей. Для этого родители должны обратиться в Сиротский суд и за свой счет сдать анализ ДНК, чтобы подтвердить факт биологического родства. После этого суд оценивает готовность родителей взять опекунство с помощью тестов и бесед.

Детям, оставленным в больнице, дается символическое имя, которое меняется, когда новые родители усыновляют ребенка. Им также выдается «именная шкатулка», содержащая письмо для новых родителей и ребенка. Письмо для ребенка содержит текст, подготовленный психотерапевтом, в котором говорится: «то, что родители оставили тебя, было для твоих биологических родителей лучшим выбором, потому что ты жив».

С 2009 года в Латвии действуют восемь бэби-боксов - в Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Валмиере, Елгаве, Риге, Лиепае и Вентспилсе.

Бэби-бокс имеет форму двери в стене, с другой стороны которой находится детская кровать с боковинами из оргстекла. Дверь автоматически закрывается, сигнализируя врачам, что в кроватке кто-то остался. В течение двух минут приезжают сотрудники, осматривают ребенка и передают информацию в полицию и Сиротский суд, чтобы убедиться, что ребенок не находится в розыске.

Проект Glābējsilīte дает шанс выжить ребенку, биологические родители которого готовы пойти на преступление, потому что не хотят своего малыша. Его цель - не только спасти жизнь нежеланного родителями ребенка, но и стимулировать обсуждение вопросов планирования семьи в обществе.