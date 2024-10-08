Подорожает примерно всё: правительство повысит акциз

Минфин поясняет, что пересмотр применения акцизов необходим для частичной компенсации сокращения поступлений от налога на труд, а также для увеличения средств государственного бюджета, особенно в нынешних условиях, когда крайне необходимо финансирование внешней и внутренней безопасности и других необходимых обществу мер.

В результате планируемых изменений в 2025 году в государственный бюджет поступит 42,87 млн евро.

Изменения ставок акцизного налога приведут к тому, что цена 1 литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах вырастет на 3,2 цента ежегодно, а цена литра бессвинцового бензина - на 2,7 цента в год. Цена 1 литра автогаза может вырасти в 2025 и 2026 годах на 1,9 цента в год.

По расчетам Минфина, налоговые изменения приведут к увеличению расходов на коммерческий транспорт примерно на 64 цента на 100 км при среднем расходе дизельного топлива 20 литров на 100 км.

Стоимость природного газа для отопления из-за изменения акциза увеличится для населения на 2,7 цента за кубический метр в год, стоимость сжиженного газа - на 5,3 цента за килограмм, стоимость дизельного топлива для отопления - на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.

С 2025 года планируется повысить ставку акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара до 8 г на 100 мл с 7,4 евро за 100 литров до 11 евро за 100 литров. В результате доля налогов на литр напитка увеличится на 4 цента.

А с 2027 года - в целях гармонизации ставок акцизного налога со странами Балтии - планируется повысить ставку акцизного налога на алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные изделия и продукцию, аналогичную по назначению, такую как нагретый табак, табачные листья, жидкие продукты и продукты - заменители табака.

Цена 0,5-литровой бутылки крепкого алкогольного напитка (содержание алкоголя 40% по объему) в 2027 году может вырасти на 0,15 цента;

бутылки вина (0,75 литра) - на 6 центов;

бутылки пива емкостью 0,5 литра (содержание алкоголя - 5,2%) – на 2 цента.

В 2027 году увеличится налог (минимальный уровень акцизного сбора и применимая к нему часть налога на добавленную стоимость) и, соответственно, поднимется цена:

- за пачку сигарет - на 46 центов;

- за пачку нагретого табака (5,3 г) - на 19 центов;

- за пачку курительного табака (40 г) - на 62 цента;

- за пачку сигар или сигарилл (10 штук) – на 29 центов;

- за упаковку жидкости для заправки электронных сигарет (2 мл) - на 10 центов;

- за упаковку (10 мл) - на 48 центов;

- за табачные изделия-заменители (например, никотиновые подушечки, упаковка по 14 г) - на 28 центов.