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Подложил коалиции свинью? Участие депутата Атиса Швинки в пропалестинской акции вызвало возмущение

© LETA 7 октября, 2024 20:51

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Участие парламентского секретаря министерства обороны Атиса Швинки ("Прогрессивные") в субботней акции памяти жертв среди палестинских мирных жителей должен оценить министр обороны и его однопартиец Андрис Спрудс, считают партнеры по правящей политической коалиции из «Нового единства" и Союза зеленых и крестьян. Как сообщает LETA со ссылкой на партнеров по коалиции, этот поступок Швинки вызвал возмущение в социальных сетях.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что позиция представляемой им политической силы по поддержке Израиля не изменилась, но участие парламентского секретаря минобороны в мероприятиях - это ответственность министра. «Это выбор министра, каких людей он выбирает в свою команду, мы на это не влияем», - сказал Валайнис, подчеркнув, что доверяет и прогрессивным, и министру.

Андрис Шуваев, глава парламентской фракции "Прогрессивных", заявил журналистам, что не видит проблем с участием Швинки в памятном мероприятии. «Важно отметить, что Швинка также принял участие в памятном мероприятии, посвященном теракту 7 октября, и вообще нельзя забывать, что, по данным ООН, за последний год в Газе погибло более 40 000 мирных жителей, и чествование жертв не вызывает осуждения», - сказал Шуваев.

Спрудс заявил Латвийскому телевидению, что у него нет возражений против участия Швинки в мероприятии выходного дня.«Главное - показать, что гибель и потери среди мирного населения абсолютно неприемлемы. Мы видим, что, к сожалению, жертвы среди гражданского населения есть со всех сторон. Я понимаю, что именно в этом заключался основной посыл присутствия [Швинки] на мероприятии», - рассуждает политик.

LETA уже сообщала, что в субботу на Эспланаде в Риге на мероприятии памяти палестинских мирных жителей собралось около 100 человек. Среди участников были Швинка, а также Иева Раубишко, руководитель проекта объединения «Хочу помочь беженцам», против которой в Резекненском районном суде рассматривается уголовное дело за организацию незаконного пересечения границы группой лиц, и прокурор по этому делу просит приговорить Раубишко к полутора годам лишения свободы.

Организаторы субботнего мероприятия изначально планировали провести его в другое время и у Памятника Свободы, но муниципалитет запретил проводить мероприятие там, и оно было перенесено на Эспланаду. Мероприятие было организовано организацией, называющей себя «За свободную Палестину». По данным Firmas.lv, в Регистре объединений и фондов такая организация не зарегистрирована. Мероприятие в память о палестинцах было заявлено частным лицом.

Как сообщалось, 7 октября 2023 года палестинская группировка «Хамас» устроила кровавую бойню в Израиле, где террористы убили почти 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватили около 250 заложников. В ответ на массовое убийство 7 октября Израиль заявил о своей решимости уничтожить ХАМАС и начал масштабную военную операцию в контролируемом террористами секторе Газа. Поддерживая ХАМАС, ливанское шиитское ополчение «Хизболла» уже год обстреливает Израиль ракетами.

 

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