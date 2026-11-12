В частности, зафиксированы случаи преднамеренного повреждения пограничных сооружений, камер видеонаблюдения и распределительных шкафов. Обнаружены также тоннели, используемые для незаконного пересечения государственной границы.

Кроме того, МВД сообщает об агрессивных действиях в отношении должностных лиц, обеспечивающих охрану границы. Подробности этих инцидентов в представленных правительству документах не приводятся.

В министерстве считают происходящее частью продолжающихся гибридных угроз. По оценке ведомства, Белоруссия использует нелегальную миграцию как инструмент давления не только на Латвию, но и на внешнюю границу Европейского союза и НАТО.