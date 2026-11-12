В связи с сохраняющейся угрозой МВД предлагает продлить режим усиленной охраны границы с Белоруссией до 30 июня 2027 года. Сейчас он действует до конца нынешнего года.
Особый режим распространяется на Лудзу и волости Лудзенского края, Краславу и волости Краславского края, Аугшдаугавский край, Даугавпилс и Каунатскую волость Резекненского края.
По оценке МВД, давление нелегальной миграции остаётся высоким, а методы организации незаконных переходов становятся всё более разнообразными. Несмотря на строительство пограничного забора и другой защитной инфраструктуры, нарушители продолжают искать способы преодолеть препятствия.
В частности, зафиксированы случаи преднамеренного повреждения пограничных сооружений, камер видеонаблюдения и распределительных шкафов. Обнаружены также тоннели, используемые для незаконного пересечения государственной границы.
Кроме того, МВД сообщает об агрессивных действиях в отношении должностных лиц, обеспечивающих охрану границы. Подробности этих инцидентов в представленных правительству документах не приводятся.
В министерстве считают происходящее частью продолжающихся гибридных угроз. По оценке ведомства, Белоруссия использует нелегальную миграцию как инструмент давления не только на Латвию, но и на внешнюю границу Европейского союза и НАТО.
Дополнительную обеспокоенность вызывает ситуация в соседних странах. МВД обращает внимание на сообщения о возможных провокациях и диверсиях на границе Польши с Россией, из-за которых польские власти уже приняли дополнительные меры безопасности.
В этих условиях Латвия считает необходимым координировать действия с соседями и поддерживать сопоставимый уровень охраны границы с Белоруссией.
Масштаб проблемы отражает статистика Государственной пограничной охраны. Только с начала 2026 года по 10 ноября пограничники предотвратили 12 857 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
Это уже больше, чем за весь 2025 год, когда было остановлено 12 046 таких попыток. Таким образом, даже до завершения нынешнего года прошлогодний показатель оказался превышен.
Для сравнения, в 2024 году было предотвращено 5388 попыток незаконного перехода границы, в 2023 году — 13 863, а в 2022 году — 5286.
При этом в отдельных случаях пограничники разрешали въезд по гуманитарным соображениям. В 2025 году таких случаев был 31, в 2024 году — 26, в 2023 году — 428, а в 2022 году — 217.
Латвия сталкивается с организованным со стороны Белоруссии миграционным давлением с августа 2021 года. За прошедшие годы были построены дополнительные пограничные сооружения, усилена система наблюдения и неоднократно продлевался особый режим охраны границы.
Однако, как следует из нынешнего предложения МВД, даже завершение строительства защитной инфраструктуры не устранило угрозу. Нарушители продолжают искать новые пути проникновения, а пограничникам приходится противодействовать не только попыткам пересечения границы, но и повреждению оборудования и другим провокациям.
Теперь правительству предстоит решить, будет ли усиленный режим действовать ещё полгода, до 30 июня 2027 года.
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