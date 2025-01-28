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Поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу растут: результаты опроса

Редакция PRESS 28 января, 2025 13:11

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В конце прошлого года возросла поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу Государственной канцелярии.

61,7% латвийцев заявили, что будут поддерживать Украину до ее победы в войне против России. В июне 2024 года такую готовность подтвердили 50,7%, а в сентябре - 53,8% населения, то есть доля сторонников Украины с июня выросла на 11%.

Результаты опроса показали, что 64,2% латвийцев хотят победы Украины в войне с Россией. В июне 2024 года победы Украины хотели 59,2%, а в сентябре - 60,6% респондентов, таким образом, рост с июня составил почти 5%.

Выросло также число жителей, которые считают, что Украина может выиграть войну. Если в июне прошлого года они составляли 47,7%, а в сентябре - 48,9%, то в конце года - уже 51,5% опрошенных.

Существенно возросла и доля жителей, которые согласны с тем, что, помогая Украине, Латвия оберегает от войны себя - с этим утверждением согласны 64,2% опрошенных. В июне прошлого года их доля составляла 51,7%, а в сентябре - 53,3%. С июня уверенность в важности помогать Украине для безопасности Латвии выросла на 12,5%.

С июня прошлого года на 10,3% выросло также число тех, кто считает, что помощь Украине помогает защищать от войны Евросоюз (ЕС) - в конце 2024 года с этим утверждением согласились 60,3% опрошенных.

Более высокая поддержка наблюдается и по вопросу о приеме Украины в ЕС. В настоящее время ее вступление поддерживают 48,3% опрошенных по сравнению с 44,4% в июне 2024 года.

В конце 2024 года 48,2% жителей признали, что согласились бы терпеть рост цен, чтобы остановить войну в Украине. В июне на рост цен готовы были согласиться 37,9%, а в сентябре - 36,2% населения.

Несмотря на то, что 24 февраля исполнится уже три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, данные опроса свидетельствуют о том, что доля жителей, уставших от новостей о войне и не желающих ничего об этом знать, сократилась. В июне усталость в этой связи отметили 40,9%, в сентябре - 46,9%, а в конце года - 38% респондентов. При этом, отвечая на вопрос о наиболее интересующих их темах, больше всего респондентов, или 37,9%, заявили, что интересуются именно войной в Украине.

Интернет-опрос по заказу Госканцелярии с 15 октября по 24 ноября 2024 года провела компания "Berg Research", в нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, правительство, общественность и неправительственные организации Латвии оказали Украине военную помощь в размере не менее 524 млн евро, гуманитарную помощь и поддержку украинскому правительству в размере не менее 71 млн евро, выделили не менее 234 млн евро на помощь военным беженцам и не менее 12 млн для развития Украины.

В Латвию с 24 февраля 2022 года из Украины прибыли 46 994 жителя, 32 304 из которых по-прежнему находятся в стране.

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